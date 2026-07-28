Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Реал Мадрид
28.07.2026 19:00 - : -
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
28 июля 2026, 11:29 |
142
0

Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Встреча начнется 28 июля в 19:00 по Киеву

28 июля 2026, 11:29 |
142
0
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

28 июля, свой товарищеский матч проведут Реал Мадрид – Леганес. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

В прошлом сезоне Реал остался без трофеев, что равноценно провалу для такого клуба, в чемпионате проиграли борьбу за титул Барсе, финишировав вторыми, а в Лиге чемпионов не смогли пройти Баварию, не получилось и в национальном кубке.

После того, как президентом клуба снова выбрали Флорентино Переса, он пригласил звездного тренера и ряд известных футболистов. Теперь коучем Реала будет сам Жозе Моуриньйо, который не нуждается в особом представлении. Клуб бесплатно подписал Бернарду Силву и Конате, также купил Дюмфриса за 20 млн евро, Кукурелью за 55 млн, а также Диоманде за 100 млн.

Такие подписания вселяют оптимизм фанатам «сливочных», состав у них сильный, такая команда должна бороться за все трофеи в следующем сезоне. Многие футболисты еще отдыхают сейчас после чемпионата мира.

Леганес

«Огуречники» часто кочуют между Примерой и Сегундой, прошлый сезон они провели во втором дивизионе, где провалились, заняв только 16-е место, прописку сохранили, но это их главное достижение.

У клуба тоже новый тренер, ним стал Рубен Альбес, что логично, учитывая упомянутое неудачное выступление. В июле Леганес успел провести четыре контрольных матча, уступили Леванте – 1:2, нулевые ничьи с Насьйоналем и Альбасете, одолели Пенафьел – 2:0.

Битва против Реала хорошая проверка перед сезоном, где надо бороться за повышение в классе.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались еще в сезоне 2024/25, тогда команды играли между собой трижды, Реал выиграл на выезде 3:0, а дома со счетом 3:2. Еще один матч состоялся в четвертьфинале Кубка Испании, где Леганес снова уступил со счетом 3:2.

Прогноз

Хоть Реал и большой фаворит, стоит понимать, что «сливочным» не так важен результат, Моуриньо будет наигрывать свои схемы, результат отойдет на второй план. Не стоит ждать выхода на поле звездного состава Реала, многие игроки будут отдыхать после чемпионата мира. Рискну сделать здесь ставку на тотал больше трех голов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
28 июля 2026 -
19:00
Леганес
Тотал больше 3.0 1.70 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дрита – Флориана. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Прогноз на матч WTA 250 в Мемфисе
Челси – Вестерн Сидней Уондерерс. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Реал Мадрид Леганес товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трое в одной лодке. Ковалев – о еврокубковых матчах украинских команд
Футбол | 28 июля 2026, 10:31 0
Трое в одной лодке. Ковалев – о еврокубковых матчах украинских команд
Трое в одной лодке. Ковалев – о еврокубковых матчах украинских команд

Бывший полузащитник сборной Украины прогнозирует вылет «Динамо» в Лигу конференций

Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Футбол | 27 июля 2026, 13:28 11
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А
Соглашение заключено. Артем Довбик покинет Рому ради клуба Серии А

Уже 28 июля украинец пройдет медосмотр в «Болонье»

Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Футбол | 28.07.2026, 09:37
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине
Футбол | 28.07.2026, 08:02
Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине
Известный футболист отказался играть за Шахтер в Украине
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Футбол | 27.07.2026, 14:33
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 117
Футбол
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 5
Футбол
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
Джошуа победил Пренгу. Однако вопросов стало больше
26.07.2026, 13:08 5
Бокс
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
Джошуа назвал своего следующего соперника после тяжелой победы
26.07.2026, 10:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем