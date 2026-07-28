28 июля, свой товарищеский матч проведут Реал Мадрид – Леганес. Начало встречи запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

В прошлом сезоне Реал остался без трофеев, что равноценно провалу для такого клуба, в чемпионате проиграли борьбу за титул Барсе, финишировав вторыми, а в Лиге чемпионов не смогли пройти Баварию, не получилось и в национальном кубке.

После того, как президентом клуба снова выбрали Флорентино Переса, он пригласил звездного тренера и ряд известных футболистов. Теперь коучем Реала будет сам Жозе Моуриньйо, который не нуждается в особом представлении. Клуб бесплатно подписал Бернарду Силву и Конате, также купил Дюмфриса за 20 млн евро, Кукурелью за 55 млн, а также Диоманде за 100 млн.

Такие подписания вселяют оптимизм фанатам «сливочных», состав у них сильный, такая команда должна бороться за все трофеи в следующем сезоне. Многие футболисты еще отдыхают сейчас после чемпионата мира.

Леганес

«Огуречники» часто кочуют между Примерой и Сегундой, прошлый сезон они провели во втором дивизионе, где провалились, заняв только 16-е место, прописку сохранили, но это их главное достижение.

У клуба тоже новый тренер, ним стал Рубен Альбес, что логично, учитывая упомянутое неудачное выступление. В июле Леганес успел провести четыре контрольных матча, уступили Леванте – 1:2, нулевые ничьи с Насьйоналем и Альбасете, одолели Пенафьел – 2:0.

Битва против Реала хорошая проверка перед сезоном, где надо бороться за повышение в классе.

Личные встречи

Последний раз соперники пересекались еще в сезоне 2024/25, тогда команды играли между собой трижды, Реал выиграл на выезде 3:0, а дома со счетом 3:2. Еще один матч состоялся в четвертьфинале Кубка Испании, где Леганес снова уступил со счетом 3:2.

Прогноз

Хоть Реал и большой фаворит, стоит понимать, что «сливочным» не так важен результат, Моуриньо будет наигрывать свои схемы, результат отойдет на второй план. Не стоит ждать выхода на поле звездного состава Реала, многие игроки будут отдыхать после чемпионата мира. Рискну сделать здесь ставку на тотал больше трех голов за 1,7.