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Реал Мадрид
28.07.2026 19:00 – FT 4 : 1
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28 июля 2026, 21:39 | Обновлено 28 июля 2026, 21:41
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Реал Мадрид – Леганес – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча команды Жозе Моуриньо

28 июля 2026, 21:39 | Обновлено 28 июля 2026, 21:41
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Реал Мадрид – Леганес – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Во вторник, 28 июля, мадридский Реал провел контрольный матч без зрителей.

Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе разгромила клуб Леганес (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Голы у галактикос забили Федерико Вальверде, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно, плюс автогол Рубена Пулидо.

На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание для Леганеса, забив гол в ворота Лунина.

Для Жозе Моуриньо этот матч стал вторым контрольным поединком во главе мадридской команды после возвращения.

Товарищеский матч

28 июля 2026. Мадрид (Испания)

Реал Мадрид – Леганес – 4:1

Голы: Федерико Вальверде, 21, Гонсало Гарсия, 25, Франко Мастантуоно, 58, Рубен Пулидо, 60 (автогол) – Наим Гарсия, 36

Видеообзор матча

Видео голов

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товарищеские матчи Леганес Жозе Моуриньо Реал Мадрид автогол Андрей Лунин видео голов и обзор Реал - Леганес Федерико Вальверде Франко Мастантуоно Гонсало Гарсия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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