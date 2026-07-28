Реал Мадрид – Леганес – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор

Во вторник, 28 июля, мадридский Реал провел контрольный матч без зрителей.

Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе разгромила клуб Леганес (4:1).

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В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Голы у галактикос забили Федерико Вальверде, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно, плюс автогол Рубена Пулидо.

На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание для Леганеса, забив гол в ворота Лунина.

Для Жозе Моуриньо этот матч стал вторым контрольным поединком во главе мадридской команды после возвращения.

Товарищеский матч

28 июля 2026. Мадрид (Испания)

Реал Мадрид – Леганес – 4:1

Голы: Федерико Вальверде, 21, Гонсало Гарсия, 25, Франко Мастантуоно, 58, Рубен Пулидо, 60 (автогол) – Наим Гарсия, 36

Видеообзор матча

Видео голов

Goal l Real Madrid 1-0 Leganes l Fede Valverde pic.twitter.com/oTch5jJvZe — Goals Highlights (@GoalsHighlight_) July 28, 2026

Goal l Real Madrid 2-0 Leganes l Gonzalo Garcia pic.twitter.com/70bXOvcbtj — Goals Highlights (@GoalsHighlight_) July 28, 2026