Реал Мадрид – Леганес – 4:1. Как пропустил Лунин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча команды Жозе Моуриньо
Во вторник, 28 июля, мадридский Реал провел контрольный матч без зрителей.
Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе разгромила клуб Леганес (4:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе мадридцев с первых минут вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Голы у галактикос забили Федерико Вальверде, Гонсало Гарсия, Франко Мастантуоно, плюс автогол Рубена Пулидо.
На 36-й минуте Наим Гарсия сократил отставание для Леганеса, забив гол в ворота Лунина.
Для Жозе Моуриньо этот матч стал вторым контрольным поединком во главе мадридской команды после возвращения.
Товарищеский матч
28 июля 2026. Мадрид (Испания)
Реал Мадрид – Леганес – 4:1
Голы: Федерико Вальверде, 21, Гонсало Гарсия, 25, Франко Мастантуоно, 58, Рубен Пулидо, 60 (автогол) – Наим Гарсия, 36
Видеообзор матча
Видео голов
Goal l Real Madrid 1-0 Leganes l Fede Valverde pic.twitter.com/oTch5jJvZe— Goals Highlights (@GoalsHighlight_) July 28, 2026
Goal l Real Madrid 2-0 Leganes l Gonzalo Garcia pic.twitter.com/70bXOvcbtj— Goals Highlights (@GoalsHighlight_) July 28, 2026
Real Madrid 2-1 Leganes— CUPID FC (@CUPID_FC) July 28, 2026
⚽️ Goal: Naim Garcia pic.twitter.com/HFJ4UH0eav
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Попов возглавил юношескую команду киевлян U-16
Витор Пинту считает, что украинец должен оставаться основным вратарем «Бенфики»