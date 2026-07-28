Проклятие Туна не сработало. Динамо Загреб совершило суперкамбек в Q2 ЛЧ
Хорватская команда отыграла два мяча и победила в овертайме
Вечером 28 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.
Хорватское Динамо Загреб на своем поле в драматичном поединке переиграло швейцарский Тун со счетом 3:2 после дополнительного времени и пробилось в следующий этап турнира.
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Первый матч завершился вничью 1:1, а в Загребе гости уже к 22-й минуте повели 2:0 благодаря голам Брайтона Лабо и Марко Бюрки.
Хозяева сумели отыграться во втором тайме. На 74-й минуте отличился Дион Дрена Беле, а на 78-й счет сравнял Лукас Качавенда, переведя игру в овертайм.
В дополнительное время победный мяч на 112-й минуте в большинстве забил Морис Валинчич после передачи Йосипа Мишича.
По сумме двух матчей Динамо Загреб одержало победу 4:3 и вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары КИ Клаксвик – Кауно Жальгирис (0:0 в первой игре).
Швейцарский Тун перешел в Лигу Европы, где в Q3 встретится с командой, которая проиграет в паре Викингур Рейкьявик – Хапоэль Беэр-Шева (2:1 в первой игре).
Клуб Тун известен украинским болельщикам тем, что в сезоне Лиги чемпионов 2005/06 сенсационно выбил киевское Динамо (2:2, 1:0).
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q2. Ответный матч, 28 июля 2026
Динамо Загреб (Хорватия) – Тун (Швейцария) – 3:2 д.в. (первый матч – 1:1)
Голы: Дион Дрена Беле, 74, Лукас Качавенда, 78, Морис Валинчич, 112 – Брайтон Лабо, 4, Марко Бюрки, 22.
Удаление: Марко Бюрки, 67 (Тун)
Видео победного гола
🚨🇪🇺 | GOAL: WHAT A SPECTACULAR GOLAZO BY MORIS VALINCIC IN THE 112ND MINUTE OF THE EXTRA TIME! WOW!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 28, 2026
4-3 ON AGGREGATE!
Dinamo Zagreb 3-2 Thun. pic.twitter.com/SmHnbgjq6Y
События матча
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