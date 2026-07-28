Проклятие Туна не сработало. Динамо Загреб совершило суперкамбек в Q2 ЛЧ

Вечером 28 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Хорватское Динамо Загреб на своем поле в драматичном поединке переиграло швейцарский Тун со счетом 3:2 после дополнительного времени и пробилось в следующий этап турнира.

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Первый матч завершился вничью 1:1, а в Загребе гости уже к 22-й минуте повели 2:0 благодаря голам Брайтона Лабо и Марко Бюрки.

Хозяева сумели отыграться во втором тайме. На 74-й минуте отличился Дион Дрена Беле, а на 78-й счет сравнял Лукас Качавенда, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время победный мяч на 112-й минуте в большинстве забил Морис Валинчич после передачи Йосипа Мишича.

По сумме двух матчей Динамо Загреб одержало победу 4:3 и вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары КИ Клаксвик – Кауно Жальгирис (0:0 в первой игре).

Швейцарский Тун перешел в Лигу Европы, где в Q3 встретится с командой, которая проиграет в паре Викингур Рейкьявик – Хапоэль Беэр-Шева (2:1 в первой игре).

Клуб Тун известен украинским болельщикам тем, что в сезоне Лиги чемпионов 2005/06 сенсационно выбил киевское Динамо (2:2, 1:0).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответный матч, 28 июля 2026

Динамо Загреб (Хорватия) – Тун (Швейцария) – 3:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Дион Дрена Беле, 74, Лукас Качавенда, 78, Морис Валинчич, 112 – Брайтон Лабо, 4, Марко Бюрки, 22.

Удаление: Марко Бюрки, 67 (Тун)

Видео победного гола