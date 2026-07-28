Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проклятие Туна не сработало. Динамо Загреб совершило суперкамбек в Q2 ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Динамо Загреб
28.07.2026 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 2
Тун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 июля 2026, 23:51 | Обновлено 29 июля 2026, 00:24
322
0

Проклятие Туна не сработало. Динамо Загреб совершило суперкамбек в Q2 ЛЧ

Хорватская команда отыграла два мяча и победила в овертайме

28 июля 2026, 23:51 | Обновлено 29 июля 2026, 00:24
322
0
Проклятие Туна не сработало. Динамо Загреб совершило суперкамбек в Q2 ЛЧ
ФК Динамо Загреб
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 28 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Хорватское Динамо Загреб на своем поле в драматичном поединке переиграло швейцарский Тун со счетом 3:2 после дополнительного времени и пробилось в следующий этап турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился вничью 1:1, а в Загребе гости уже к 22-й минуте повели 2:0 благодаря голам Брайтона Лабо и Марко Бюрки.

Хозяева сумели отыграться во втором тайме. На 74-й минуте отличился Дион Дрена Беле, а на 78-й счет сравнял Лукас Качавенда, переведя игру в овертайм.

В дополнительное время победный мяч на 112-й минуте в большинстве забил Морис Валинчич после передачи Йосипа Мишича.

По сумме двух матчей Динамо Загреб одержало победу 4:3 и вышло в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары КИ Клаксвик – Кауно Жальгирис (0:0 в первой игре).

Швейцарский Тун перешел в Лигу Европы, где в Q3 встретится с командой, которая проиграет в паре Викингур Рейкьявик – Хапоэль Беэр-Шева (2:1 в первой игре).

Клуб Тун известен украинским болельщикам тем, что в сезоне Лиги чемпионов 2005/06 сенсационно выбил киевское Динамо (2:2, 1:0).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответный матч, 28 июля 2026

Динамо Загреб (Хорватия) – Тун (Швейцария) – 3:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Дион Дрена Беле, 74, Лукас Качавенда, 78, Морис Валинчич, 112 – Брайтон Лабо, 4, Марко Бюрки, 22.

Удаление: Марко Бюрки, 67 (Тун)

Видео победного гола

События матча

112’
ГОЛ ! Мяч забил Морис Валинчич (Динамо Загреб), асcист Йосип Мишич.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Качавенда (Динамо Загреб), асcист Фран Топич.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Динамо Загреб), асcист Морис Валинчич.
67’
Marco Buerki (Тун) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Marco Buerki (Тун), асcист Фабио Фер.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Брайтон Лабо (Тун), асcист Nassim Zoukit.
По теме:
Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда
Штурм второй раз обыграл Хартс и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
Таловеров сыграл против Миколенко. Сток Сити в спарринге победил Эвертон
Лига чемпионов Динамо Загреб Тун видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Араньчапат до Летучих голландцев: 5 лучших команд – вице-чемпионов мира
Футбол | 28 июля 2026, 20:12 11
От Араньчапат до Летучих голландцев: 5 лучших команд – вице-чемпионов мира
От Араньчапат до Летучих голландцев: 5 лучших команд – вице-чемпионов мира

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о самых ярких командах, не достигших золота на мундиалях

Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное
Футбол | 28 июля 2026, 23:42 0
Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное
Известный клуб Ла Лиги нацелился на игрока Динамо. Случилось непредвиденное

Вивчаренко мог перейти в «Депортиво», но получил травму

Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 06:58
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Футбол | 28.07.2026, 11:20
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Роман Яремчук определился со своим будущим. Футболист выбрал себе клуб
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Футбол | 28.07.2026, 09:37
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 16
Бокс
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
Стала известна зарплата Довбика в новой команде. Кто будет платить
28.07.2026, 04:55 6
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
27.07.2026, 21:30
Бокс
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
28.07.2026, 10:31 11
Футбол
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
28.07.2026, 08:43 19
Футбол
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
Тренер Ткаченко, покинувший Усика, принял сенсационное решение
27.07.2026, 02:47 2
Бокс
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем