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Динамо Загреб
28.07.2026 21:00 - : -
Тун
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Лига чемпионов
28 июля 2026, 10:35 |
18
0

Динамо Загреб – Тун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 28 июля и начнется в 21:00 по Киеву

28 июля 2026, 10:35 |
18
0
Динамо Загреб – Тун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Динамо Загреб
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28 июля на Максимир пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Динамо Загреб встретится с Туном. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда была на виду еще со времен единой Югославии. Тогда получалось достойно бороться с конкурентами из других республик, в первую очередь, из Сербии - регулярно брали и чемпионские титулы, и кубки. Ну, а во времена независимости столичный гранд постепенно установил доминирование на внутренней арене.

Но бывали и исключения, когда упускали чемпионский титул. Так было и в позапрошлом сезоне. Впрочем, снова получилось показать на деле, что неудача 2024/2025 - не полноценное прерывание доминирования, а разовое неприятное исключение. Получилось вернуться на первое место, причем от ближайшего преследователя, Хайдука из Сплита, опередили почти на два десятка очков. Это в том числе и позволило снова стартовать в Лиге чемпионов.

Тун

Клуб существует больше века. Но раньше ни разу не становился чемпионом. Более того, недавно был спад, из которого вывел только бывший местный нападающий, Лустринелли. Год назад он вывел новых подопечных из второго дивизиона. И в Суперлиге новичок создал громкую сенсацию, сумев оформить исторический, первый для себя титул. Впрочем, после этого успешный тренер ушел.

Без него на внутренней арене получилось начать сезон, достаточно уверенно, 3-1, выиграв на выезде у Цюриха. При этом был шанс до этого победить и у хорватов, в квалификации Лиги чемпионов. Но, открыв счет в середине первого тайма, немного не дотянули до финала. Пропустив в ответ на 86-й минуте, ограничились в итоге только результативной ничьей, 1-1.

Статистика личных встреч

Не так уж часто швейцарцы играли в Лиге чемпионов (хотя в свое время там выбивали в квалификации киевское Динамо). Так что раньше они ожидаемо не играли с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для опытных хозяев. Ставим на то, что они смогут победить с форой -1 гол (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Динамо Загреб
28 июля 2026 -
21:00
Тун
Фора Динамо (-1) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Динамо Загреб Тун Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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