Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов

28 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Шведский Мьельбю на выезде сыграл вничью с представителем Гибралтара – Линкольн Ред Импс (0:0).

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В первой встрече шведский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0, поэтому по итогам двух матчей Мьельбю вышел в следующий раунд квалификации.

Клуб Мьельбю, базирующийся в деревне с 1500 жителями, продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов и в Q3 сыграет против победителя пары Иберия 1999 – Слован Братислава (0:2 в первой игре).

Линкольн Ред Импс перешел в Лигу Европы, где в Q3 встретится с командой, которая проиграет в противостоянии Омония – Кайрат (1:0 в первой игре).

Лига чемпионов 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч, 28 июля 2026

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Мьельбю (Швеция) – 0:0

Первый матч – 0:3

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