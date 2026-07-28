Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Линкольн Ред Импс
28.07.2026 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 0 : 0
Мьельбю Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 21:23 | Обновлено 28 июля 2026, 21:32
513
0

Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов

Шведский Мьельбю, сыграв 0:0, прошел Линкольн Ред Импс по сумме двух матчей

28 июля 2026, 21:23 | Обновлено 28 июля 2026, 21:32
513
0
Клуб из деревни с 1500 жителями пробился в 3-й раунд Лиги чемпионов
ФК Мьельбю
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

28 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Шведский Мьельбю на выезде сыграл вничью с представителем Гибралтара – Линкольн Ред Импс (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой встрече шведский клуб одержал уверенную победу со счетом 3:0, поэтому по итогам двух матчей Мьельбю вышел в следующий раунд квалификации.

Клуб Мьельбю, базирующийся в деревне с 1500 жителями, продолжает борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов и в Q3 сыграет против победителя пары Иберия 1999 – Слован Братислава (0:2 в первой игре).

Линкольн Ред Импс перешел в Лигу Европы, где в Q3 встретится с командой, которая проиграет в противостоянии Омония – Кайрат (1:0 в первой игре).

Лига чемпионов 2026/27. Квалификация Q2

Ответный матч, 28 июля 2026

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Мьельбю (Швеция) – 0:0

Первый матч – 0:3

Инфографика

По теме:
Шемрок Роверс – Арарат-Армения. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Целе – Эгнатия. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Загреб – Тун. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов Мьельбю Линкольн Ред Импс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
Футбол | 28 июля 2026, 13:11 17
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом

Форвард сборной Украины проведет один сезон в составе «красно-синих» на правах аренды

ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
Футбол | 28 июля 2026, 10:31 11
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ
ПАОК отреагировал на жалобу Динамо в УЕФА и дал ответ

Греческий клуб выступил с заявлением

Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 08:43
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Футбол | 27.07.2026, 23:16
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
Португальский журналист – о решении по Трубину: «Не хочу в это верить»
ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
Футбол | 28.07.2026, 20:44
ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
ВИДЕО. Как Андрей Лунин в товарищеском матче пропустил гол от Леганеса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 9
Другие виды
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
27.07.2026, 03:37 15
Бокс
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
28.07.2026, 09:00 12
Бокс
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
Пономаренко и его семья выбрали новый клуб, ради которого покинут Киев
27.07.2026, 14:33 24
Футбол
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
27.07.2026, 04:48 10
Футбол
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
Туран получил предложение покинуть Шахтер перед Лигой чемпионов
27.07.2026, 07:32 13
Футбол
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
Мудрик проиграл важный суд в Англии. Вынесен приговор
27.07.2026, 08:20 9
Футбол
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
Александр Усик назвал боксера, который повторит его путь
27.07.2026, 10:12 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем