28 июля на Европа Пойнт пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Линкольн Ред Импс встретится с Мьельбю. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Линкольн Ред Импс

Команда представляет небольшой анклав, который никогда не был самостоятельным государством. Но тем не менее эта территория имеет официальное признание самостоятельного статуса от УЕФА и ФИФА, и даже проводит местное первенство. Правда, тут в основном плохо с интригой и реальной конкуренцией. Достаточно сказать, что весной было оформлено уже 30-й титул, и при этом шестой кряду.

Определенные успехи есть и в еврокубках. Так, в прошлом сезоне получилось дойти до основного раунда в Лиге конференций. Да и сейчас уже получилось выбить первого соперника - Интер Эскальдес, в рамках квалификации Лиги чемпионов. Дома его победили 3-1, после чего оформили ничью 1-1 на выезде. Но сейчас уже нет шансов пройти дальше.

Мьельбю

Клуб базируется в довольно отдаленном и небольшом городке. И еще недавно играл на полулюбительском уровне, но сумел заметно прибавить. Пиком того прогресса стал 2025-й год. Тогда сенсационно получилось обойти всех конкурентов, взяв титул. Но сейчас в Аллссвенскан чемпион откровенно проваливается. После пары поражений на старте вроде бы прибавили, выиграв четырежды в пяти поединках. Но с середины мая на внутренней арене были максимум ничьи - безвыигрышная серия там длится уже семь туров.

Отдушиной для скандинавов стал старт в Лиге чемпионов. Вот там они смотрелись, на фоне скромных гибралтарцев, они выглядели здорово. Самуэльсон быстро оформил дубль, на исходе получаса уже оформили 3-0 - и этот счет и оказался потом финальным. Впрочем, уже после этого успеха дома снова проиграли, 1-2 Кальмару.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы сыграли только первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева выиграют даже в таких условиях. Ставим на то, что гости снова выиграют не минимально - ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,71).