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Линкольн Ред Импс
28.07.2026 19:00 - : -
Мьельбю
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Лига чемпионов
28 июля 2026, 10:29 |
29
0

Линкольн Ред Импс – Мьельбю. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 28 июля и начнется в 19:00 по Киеву

28 июля 2026, 10:29 |
29
0
Линкольн Ред Импс – Мьельбю. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Мьельбю
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28 июля на Европа Пойнт пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Линкольн Ред Импс встретится с Мьельбю. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Линкольн Ред Импс

Команда представляет небольшой анклав, который никогда не был самостоятельным государством. Но тем не менее эта территория имеет официальное признание самостоятельного статуса от УЕФА и ФИФА, и даже проводит местное первенство. Правда, тут в основном плохо с интригой и реальной конкуренцией. Достаточно сказать, что весной было оформлено уже 30-й титул, и при этом шестой кряду.

Определенные успехи есть и в еврокубках. Так, в прошлом сезоне получилось дойти до основного раунда в Лиге конференций. Да и сейчас уже получилось выбить первого соперника - Интер Эскальдес, в рамках квалификации Лиги чемпионов. Дома его победили 3-1, после чего оформили ничью 1-1 на выезде. Но сейчас уже нет шансов пройти дальше.

Мьельбю

Клуб базируется в довольно отдаленном и небольшом городке. И еще недавно играл на полулюбительском уровне, но сумел заметно прибавить. Пиком того прогресса стал 2025-й год. Тогда сенсационно получилось обойти всех конкурентов, взяв титул. Но сейчас в Аллссвенскан чемпион откровенно проваливается. После пары поражений на старте вроде бы прибавили, выиграв четырежды в пяти поединках. Но с середины мая на внутренней арене были максимум ничьи - безвыигрышная серия там длится уже семь туров.

Отдушиной для скандинавов стал старт в Лиге чемпионов. Вот там они смотрелись, на фоне скромных гибралтарцев, они выглядели здорово. Самуэльсон быстро оформил дубль, на исходе получаса уже оформили 3-0 - и этот счет и оказался потом финальным. Впрочем, уже после этого успеха дома снова проиграли, 1-2 Кальмару.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы сыграли только первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева выиграют даже в таких условиях. Ставим на то, что гости снова выиграют не минимально - ставим на них с форой -1 гол (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Линкольн Ред Импс
28 июля 2026 -
19:00
Мьельбю
Фора Мьельбо (-1) 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Мьельбю Линкольн Ред Импс Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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