Тернистый путь Виктора Цыганкова. Но к славе ли?

В январе 2023 года один из лидеров тогдашнего состава «Динамо» Виктор Цыганков покинул столичный клуб ради трансфера в один из топовых европейских чемпионатов. Украинца, который на тот момент на портале Transfermarkt оценивался в 22 миллиона евро, всего за 5 миллионов евро подписала «Жирона». С каталонским клубом Виктор оформил контракт на четыре с половиной года, а болельщики «Динамо» в большинстве своем принялись ругать президента клуба Игоря Суркиса за неудачную сделку, памятуя о резонансных заявлениях босса «бело-синих» в прошлом: «Разве я плохой бизнесмен?»

На самом деле, Суркис в начале 2023-го выдавил из трансфера Цыганкова в «Жирону» практически максимум. Помимо 5 миллионов евро киевский клуб оставил за собой 50% экономических прав на игрока, что означало одно – в случае перепродажи каталонцами Цыганкова половина суммы будет переведена на счета «Динамо». Да, это вовсе не такой идеальный формат, как возможность получить все деньги прямо здесь и сейчас, но… Стоит напомнить, что на момент ухода Цыганкова из «Динамо» у футболиста оставалось всего полгода по контракту с киевлянами, подписывать новую сделку вингер категорически отказывался и перед «бело-синими» реально маячила перспектива потерять одного из лучших своих футболистов последнего десятилетия абсолютно бесплатно…

Трансфер в «Жирону», очевидно, был нужен Виктору Цыганкову, чтобы вырваться из Украины и получить возможность показать свои лучшие качества в хорошем европейском чемпионате. На тот момент каталонская команда только-только вернулась в Ла Лигу, и находилась на пути к реализации своих амбиций под руководством очень толкового наставника с массой интересных идей – Мичела.

Цыганков сразу же показал способность быстро интегрироваться в новую команду, и в первые полгода в «Жироне» провел 19 матчей в рамках Ла Лиги, отличившись 3 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Но наилучший период в стане каталонцев у Виктора был впереди. Сезон-2023/24 «Жирона» завершила на историческом для себя третьем месте в Ла Лиге, пропустив вперед только «Реал» и «Барселону», причем «блаугранас» опередили земляков на финише всего-то на четыре очка. Цыганков в том сезоне сыграл 30 поединков в чемпионате, отличившись в них 15 результативными действиями (8 голов и 7 ассистов). Это, конечно, не феерические 24+8 от еще одного украинца Артема Довбика, но… В целом Цыганков выдал то, что можно называть его максимумом, и вероятно, рассчитывал на следующий шаг в карьере.

Однако летом 2024 года «Жирона» продала только одного яркого и успешного украинского легионера – Артема Довбика за 41 миллион евро подписала «Рома». А вот Цыганков решил остаться. Причем, если доверять информации, мелькавшей в прессе в то время, это было совместное решение руководства «Жироны» и самого Виктора. В контракте украинца с каталонцами была прописана клаусула в размере 30 миллионов евро, которую на финише работы летнего трансферного окна активировал неназванный клуб из английской Премьер-лиги. «Жирона» де-факто не имела возможности отказаться от сделки, но повлияла на Цыганкова, чтобы тот сам принял решение остаться. Виктору льстила возможность проявить себя с каталонцами в Лиге чемпионов, после чего украинец, очевидно, рассчитывал заслужить еще более интересное и щедрое с финансовой точки зрения предложение из АПЛ или какого-то топ-клуба Европы.

Но эта ставка себя не оправдала и спустя время можно смело утверждать – лето 2024-го стало для Виктора Цыганкова периодом упущенных возможностей. В Лиге чемпионов украинец ничем сверхъестественным отличиться так и не сумел (330 минут в рамках 5 матчей, без голевых действий), да и сама «Жирона» выступила крайне блекло, вылетев сразу после завершения стадии основного этапа.

Более того, участие в главном еврокубке, а также потеря Довбика, негативно сказались на «Жироне» и в национальном чемпионате. Как итог, после третьего места в Ла Лиге-2023/24 каталонская команда год спустя боролась фактически за выживание, финишировав на 16-й позиции. Неудивительно, что заманчивых предложений Цыганков более не получал, оставшись в «Жироне» еще на год, а в мае 2026-го каталонцы и вовсе оформили вылет в Ла Лигу 2, завершив свой стремительный взлет сокрушительным падением обратно во второй по силе дивизион испанского футбола.

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Очевидно, что перспектива играть в Ла Лиге 2 не видится для Виктора Цыганкова такой уж привлекательной. И летом нынешнего года представители украинца получили одну задачу – найти для своего клиента клуб высшего дивизиона, где бы можно было получать хорошую зарплату, но все еще оставаться на виду. Руководство «Жироны» вроде как согласилось содействовать продаже Цыганкова, установив на него «ценник» в 20 миллионов евро, который впоследствии был скорректирован в сторону уменьшения – до 10 миллионов…

Но желающих заплатить за украинца столько не нашлось, ведь «Жирона» фактически угодила в ту самую ловушку, в которой ранее в ситуации с Цыганковым оказалось «Динамо». Уже летом следующего года у Виктора истекает контракт с каталонцами, а подписывать новое соглашение в существующих реалиях, понятное дело, украинский вингер отказывается. Во многом по этой причине желающих платить большие деньги за Цыганкова нет, а «Жирона» де-факто угодила в ту же ситуацию, что и ранее «Динамо». Только теперь в качестве «пострадавшей стороны» оказался уже именно каталонский клуб…

Боссы «Жироны» не видят смысла снижать трансферную стоимость на Цыганкова и далее, так как помнят о 50% экономических прав на игрока, которыми продолжает владеть «Динамо». Для клуба лучше иметь в составе игрока, который потенциально может помочь ему вернуться в Ла Лигу, чем отпускать футболиста за бесценок, идя на поводу у его пожеланий.

Но в какой-то момент ситуация начала развиваться вовсе не по приемлемому для «Жироны» сценарию. Авторитетные испанские источники пишут, что Цыганков поставил каталонцам ультиматум, требуя своего трансфера уже этим летом. Украинец якобы готов бойкотировать матчи, если не будет продан до закрытия летнего окна переходов.

В какой-то степени Виктор Цыганков вернулся к тому жесткому стилю ведения диалога со своим клубом, который когда-то помог ему выбить трансфер из «Динамо» в «Жирону». Боссы киевлян решили не доводить ситуацию до громкого скандала, попытавшись завершить все максимально миролюбиво и с выгодой для всех сторон сделки. Но как поведет себя в нынешних условиях «Жирона» – вопрос, ответ на который пока не знает никто, в том числе и сам Цыганков…

Конечно, Виктор очень рискует, ставя вопрос именно так – с применением ультиматумов. Но, с другой стороны, играть в Ла Лиге 2 – это явно не то, ради чего стоило покидать «Динамо», даже со скидкой на нынешний уровень этой команды, равно как и всего элитного дивизиона украинского клубного футбола.

Вариантов у Цыганкова, если опираться на информацию, заслуживающую хоть какого-то доверия, не так и много. Наиболее явным претендентом на Виктора является «Трабзонспор», но играть в Турции не является пределом мечтаний для украинца. А вот остаться в Испании можно только, если попробовать организовать переход в «Севилью» или «Валенсию», которым Виктор интересен. Но «нервионцы» ныне переживают сложный экономический период в своей истории, и сам Цыганков не склонен перебираться туда, а «летучие мыши» склоняют Виктора к уходу из «Жироны» на правах свободного агента, после чего готовы предложить вингеру хорошие личные условия и роль в их спортивном проекте.

Пока отпускать Цыганкова бесплатно в «Жироне» не видят ни малейшего смысла, из-за чего ситуация и зашла, как кажется прямо сейчас, в глухой угол. Найти выход из него – это то, для работы над чем Виктору, его представителям и руководству «Жироны» дается еще месяц, остающийся до закрытия трансферного окна.

Чем закончится вся эта ситуация сейчас предугадать сложно, но что можно констатировать прямо сейчас – за три с половиной года в Испании Виктор Цыганков упустил реальный шанс ухватиться за более звездное и яркое карьерное будущее. Оставшись летом 2024-го в «Жироне» украинский вингер пошел на риск, который себя так и не оправдал. И сейчас Цыганков, как и в финальный период своего пребывания в «Динамо», вернулся на тернистый путь к чему-то новому… Причем далеко не факт, что это будет связано со славой, софитами и большими амбициями…