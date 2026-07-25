Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне

По информации авторитетного издания MARCA, вингер сборной Украины Виктор Цыганков находится в серьезном конфликте с руководством испанской «Жироны» и готов бойкотировать матчи команды.

Каталонский клуб обещал отпустить футболиста во время трансферного окна, но не сдержал своих обещаний. Цыганков не прибыл в тренировочный лагерь «Жироны» и не планирует выходить на поле в товарищеских поединках.

«Ситуация Виктора Цыганкова в «Жироне» вот-вот взорвется. Вингер сборной Украины хочет уйти из клуба, а напряжение между сторонами продолжает расти с каждым днем.

Каталонская команда просила 10 миллионов евро за трансфер украинца, но ни один клуб не постучался в дверь с такой суммой, зная, что у него остался один сезон по контракту.

По словам окружения игрока, клуб обещал украинцу помощь с переходом, которая не была выполнена. Есть высокая вероятность, что противостояние зайдет дальше и футболист не будет играть в матчах.

Несколько представителей Ла Лиги находятся наготове. Одной из команд, которая знает ситуацию и следит за ней, является «Валенсия» Карлоса Корберана. Клуб из Местальи нуждается в фланговом игроке, и Цыганков идеально подходит для нее.

Виктор – игрок с опытом, подтвержденным уровнем и приемлемой зарплатой для клуба из Местальи. Ситуация, когда вингеру удастся уйти свободным агентом, идеальна для нескольких команд, которые знают, что подпишут игрока высокого уровня», – сообщили журналисты.