Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков встретился с представителями «Эспаньола», чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Футболист решил покинуть нынешний клуб, так как не планирует выступать в Сегунде – втором по силе дивизионе страны. Приоритетом для украинца является продолжение карьеры в чемпионате Испании.

По информации источника, Цыганков открыт для трансфера в «Эспаньол», однако обсуждение всех условий будущего соглашения может затянуться до августа.

«Эспаньол» планирует узнать финансовые требования «Жироны», потолок зарплат, который будет установлен для украинца, после чего продолжит работу над организацией трансфера.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов.