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  4. Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Испания
22 июля 2026, 19:27 |
3383
5

Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги

Вингер сборной Украины встретился с представителями испанского «Эспаньола»

22 июля 2026, 19:27 |
3383
5 Comments
Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков встретился с представителями «Эспаньола», чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Футболист решил покинуть нынешний клуб, так как не планирует выступать в Сегунде – втором по силе дивизионе страны. Приоритетом для украинца является продолжение карьеры в чемпионате Испании.

По информации источника, Цыганков открыт для трансфера в «Эспаньол», однако обсуждение всех условий будущего соглашения может затянуться до августа.

«Эспаньол» планирует узнать финансовые требования «Жироны», потолок зарплат, который будет установлен для украинца, после чего продолжит работу над организацией трансфера.

В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов.

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Жирона Виктор Цыганков Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: La Grada
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Комментарии 5
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Зранку ж приїхав представник турків в Іспанію підписувати контракт,  а ввечері в Еспаньол. Завтра знову все по сьогоднішньому сценарію
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Еще один никому не нужен "лидер" жироны.....
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+3
Эту новость вы позавчера выкладывали, а поза-позавчера и вчера про стопроцентный переход Цыганкова в Трабзонспор, так и чередуете эти две противоречащие новости через день уже полтора месяца
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+3
Колись уже писали про Еспаньол. Та й хоч трохи вартому футболісту краще залишитись десь в Ла Лізі, ще й в Каталонії, ніж їхати кудись в Туреччину.
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0
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