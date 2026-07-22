Цыганков провел переговоры о переходе в клуб испанской Ла Лиги
Вингер сборной Украины встретился с представителями испанского «Эспаньола»
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков встретился с представителями «Эспаньола», чтобы обсудить потенциальный трансфер.
Футболист решил покинуть нынешний клуб, так как не планирует выступать в Сегунде – втором по силе дивизионе страны. Приоритетом для украинца является продолжение карьеры в чемпионате Испании.
По информации источника, Цыганков открыт для трансфера в «Эспаньол», однако обсуждение всех условий будущего соглашения может затянуться до августа.
«Эспаньол» планирует узнать финансовые требования «Жироны», потолок зарплат, который будет установлен для украинца, после чего продолжит работу над организацией трансфера.
В сезоне 2025/26 вингер провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять ассистов. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов.
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