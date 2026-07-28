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Лига чемпионов
28 июля 2026, 17:50 | Обновлено 28 июля 2026, 18:17
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Кто выйдет в евроосень? Аналитики обновили прогнозный посев в еврокубках

Эксперты не прогнозируют увидеть Динамо, ЛНЗ, Полесье в основе ЛЕ или ЛК

28 июля 2026, 17:50 | Обновлено 28 июля 2026, 18:17
1127
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Кто выйдет в евроосень? Аналитики обновили прогнозный посев в еврокубках
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Аналитический портал Football Rankings обновил прогноз по распределению клубов по корзинам посева перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2026/27.

Донецкий Шахтер благодаря высокому клубному рейтингу и перераспределению квот напрямую пробился в основной этап Лиги чемпионов. Чемпион Украины 2025/26 будет посеян в третьей корзине.

Однако аналитики не ожидают, что другие украинские клубы смогут выйти в основные этапы еврокубков. Киевское Динамо в Q2 Лиги Европы сыграет ответный матчи против греческого ПАОК (2:3 в первой игре). Для выхода в основной этап турнира киевлянам необходимо пройти еще два квалификационных раунда.

В Q2 Лиги конференций ЛНЗ сыграет ответный матч против бельгийского Гента (0:0 в первой игре), а Полесье встретится с датским Копенгагеном (3:3 в первой игре). Согласно актуальному прогнозу Football Rankings, обе украинские команды завершат борьбу еще на стадии квалификации.

Сезон-2026/27 – третий, который проходит по новой системе УЕФА. Вместо традиционного группового этапа во всех трех еврокубках используется единый этап лиги с участием 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждая команда проведет по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6 игр. Перед жеребьевкой клубы распределяются по корзинам посева: в Лиге чемпионов и Лиге Европы – 4 корзины по 9 команд, а в Лиге конференций – 6 корзин по 6 клубов.

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Прогнозируемый прогноз 
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0
С тактикой наших клубов играть от обороны будет только участие 
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0
Цілком справедливий прогноз щодо українських клубів
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0
Ну может кто-то и проползет, но не ДК
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