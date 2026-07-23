Вечер Q2 Лиги Европы. Поражение Динамо, супергол Сикана, осечка Бенфики
23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда ЛЕ
Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
В 2-м раунде квалификации Лиги Европы выступают 18 команд, которые распределены на 9 пар.
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Киевское Динамо проиграло в польском Люблине условно домашний матч против греческого ПАОК (2:3). Голы забили: Владимир Бражко, 3, Джастин Лонвейк, 77 – Яннис Константелиас, 13, Христос Зафеирис, 38, Батист Сантамария, 51.
Азербайджанский Карабах и болгарский ЦСКА София сыграли вничью (0:0). У хозяев 74 минуты сыграл украинский хавбек Алексей Кащук, после чего был заменен. Команда, которая проиграет это двухматчевое противостояние, станет соперником неудачника пары Динамо Киев – ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
Бельгийский Андерлехт на выезде не сумел удержать победу над шведским Хаммарбю (1:1). Украинский форвард Данил Сикан открыл счет на 6-й минуте, отличившись суперударом со штрафного. Сикан вышел в стартовом составе Андерлехта и был заменен на 82-й минуте. В конце встречи хозяева отыгрались, на 89-й минуте забил нападающий Фрэнк Аджей (1:1). Победитель этой пары станет соперником Динамо в Q3 Лиги Европы, если столичная команда пройдет греческий ПАОК по сумме двух матчей (2:3 в первой игре).
Португальская Бенфика на выезде проиграла швейцарскому Санкт-Галлену со счетом 1:2. Весь матч за орлов сыграли оба украинских футболиста – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Хозяева открыли счет на 37-й минуте, отличился Алиу Бальде. В конце первого тайма Рафа Силва после ассиста Вангелиса Павлидиса восстановил равновесие. Победный мяч Санкт-Галлена забил на 80-й минуте, отличился Том Гаал (2:1).
В других матчах норвежский Тромсе уступил команде Градец-Кралове из Чехии (0:1), а Шериф из Тирасполя разгромно проиграл клубу Маккаби Тель-Авив из Израиля (0:5).
Турецкий Бешикташ обыграл Мидтьюлланд из Дании (1:0), а нидерландский Твенте уступил Ференцварошу из Венгрии (1:2).
В позднем матче Хайдук Сплит из Хорватии переиграл Пафос из Кипра (2:0). Молодой украинский хавбек Адам Гурам вышел на замену на 83-й минуте матча.
Ответные матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 30 июля. Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации
Первые матчи, 23 июля 2026
20:00. Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция) – 2:3
Голы: Владимир Бражко, 3, Джастин Лонвейк, 77 – Яннис Константелиас, 13, Христос Зафеирис, 38, Батист Сантамария, 51
19:00. Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0
20:00. Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1
Голы: Фрэнк Аджей, 89 – Данил Сикан, 6
Удаление: Натан Салиба, 79 (Андерлехт)
20:00. Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия) – 0:1
Гол: Мик ван Бюрен, 85
20:00. Шериф (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:5
Голы: Сайед Абу-Фархи, 5, 74 (пен), Дор Перец, 29, Сагив Йехезкель, 63, Иссуф Сиссоко, 78
21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия) – 2:1
Голы: Алиу Бальде, 37, Том Гаал, 80 – Рафа Силва, 44
21:00. Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0
Гол: Оркун Кекчю, 26
Удаление: Фрайдей Этим, 15 (Мидтьюлланд)
21:00. Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2
Голы: Аске Адельгорд, 38 – Ленни Жозеф, 14, 80
22:00. Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр) – 2:0
Голы: Микеле Шего, 56, Дарио Мелняк, 64
Результаты Q2 Лиги Европы
ВИДЕО. Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция) – 2:3
Инфографика
События матча
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