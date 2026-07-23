Вечер Q2 Лиги Европы. Поражение Динамо, супергол Сикана, осечка Бенфики

​Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

В 2-м раунде квалификации Лиги Европы выступают 18 команд, которые распределены на 9 пар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо проиграло в польском Люблине условно домашний матч против греческого ПАОК (2:3). Голы забили: Владимир Бражко, 3, Джастин Лонвейк, 77 – Яннис Константелиас, 13, Христос Зафеирис, 38, Батист Сантамария, 51.

Азербайджанский Карабах и болгарский ЦСКА София сыграли вничью (0:0). У хозяев 74 минуты сыграл украинский хавбек Алексей Кащук, после чего был заменен. Команда, которая проиграет это двухматчевое противостояние, станет соперником неудачника пары Динамо Киев – ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Бельгийский Андерлехт на выезде не сумел удержать победу над шведским Хаммарбю (1:1). Украинский форвард Данил Сикан открыл счет на 6-й минуте, отличившись суперударом со штрафного. Сикан вышел в стартовом составе Андерлехта и был заменен на 82-й минуте. В конце встречи хозяева отыгрались, на 89-й минуте забил нападающий Фрэнк Аджей (1:1). Победитель этой пары станет соперником Динамо в Q3 Лиги Европы, если столичная команда пройдет греческий ПАОК по сумме двух матчей (2:3 в первой игре).

Португальская Бенфика на выезде проиграла швейцарскому Санкт-Галлену со счетом 1:2. Весь матч за орлов сыграли оба украинских футболиста – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков. Хозяева открыли счет на 37-й минуте, отличился Алиу Бальде. В конце первого тайма Рафа Силва после ассиста Вангелиса Павлидиса восстановил равновесие. Победный мяч Санкт-Галлена забил на 80-й минуте, отличился Том Гаал (2:1).

В других матчах норвежский Тромсе уступил команде Градец-Кралове из Чехии (0:1), а Шериф из Тирасполя разгромно проиграл клубу Маккаби Тель-Авив из Израиля (0:5).

Турецкий Бешикташ обыграл Мидтьюлланд из Дании (1:0), а нидерландский Твенте уступил Ференцварошу из Венгрии (1:2).

В позднем матче Хайдук Сплит из Хорватии переиграл Пафос из Кипра (2:0). Молодой украинский хавбек Адам Гурам вышел на замену на 83-й минуте матча.

Ответные матчи квалификации Q2 Лиги Европы пройдут 30 июля. Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации

Первые матчи, 23 июля 2026

20:00. Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция) – 2:3

Голы: Владимир Бражко, 3, Джастин Лонвейк, 77 – Яннис Константелиас, 13, Христос Зафеирис, 38, Батист Сантамария, 51

19:00. Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария) – 0:0

20:00. Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1

Голы: Фрэнк Аджей, 89 – Данил Сикан, 6

Удаление: Натан Салиба, 79 (Андерлехт)

20:00. Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия) – 0:1

Гол: Мик ван Бюрен, 85

20:00. Шериф (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:5

Голы: Сайед Абу-Фархи, 5, 74 (пен), Дор Перец, 29, Сагив Йехезкель, 63, Иссуф Сиссоко, 78

​21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия) – 2:1

Голы: Алиу Бальде, 37, Том Гаал, 80 – Рафа Силва, 44

21:00. Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0

Гол: Оркун Кекчю, 26

Удаление: Фрайдей Этим, 15 (Мидтьюлланд)

21:00. Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2

Голы: Аске Адельгорд, 38 – Ленни Жозеф, 14, 80

22:00. Хайдук Сплит (Хорватия) – Пафос (Кипр) – 2:0

Голы: Микеле Шего, 56, Дарио Мелняк, 64

Результаты Q2 Лиги Европы

ВИДЕО. Динамо Киев (Украина) – ПАОК (Греция) – 2:3

Инфографика