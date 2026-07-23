Супергол Сикана не принес победу Андерлехту. Это возможные соперники Динамо
Хаммарбю и Андерлехт сыграли вничью в первом матче Q2 Лиги Европы
23 июля состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Бельгийский Андерлехт на выезде не сумел удержать победу над шведским Хаммарбю, матч завершился со счетом 1:1.
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Украинский форвард Данил Сикан открыл счет на 6-й минуте, отличившись суперударом со штрафного.
Сикан вышел в стартовом составе Андерлехта и был заменен на 82-й минуте.
В конце встречи хозяева отыгрались, на 89-й минуте забил нападающий Фрэнк Аджей (1:1).
Ответный матч состоится 30 июля в Бельгии.
Победитель этой пары станет соперником киевского Динамо в Q3 Лиги Европы, если столичная команда пройдет греческий ПАОК по сумме двух матчей (2:3 в первой игре).
В других матчах норвежский Тромсе уступил команде Градец-Кралове из Чехии (0:1), а Шериф из Тирасполя разгромно проиграл клубу Маккаби Тель-Авив из Израиля (0:5).
Лига Европы 2026/27. 2-й раунд квалификации
Первые матчи, 23 июля 2026
Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 1:1
Голы: Фрэнк Аджей, 89 – Данил Сикан, 6
Тромсе (Норвегия) – Градец-Кралове (Чехия) – 0:1
Гол: Мик ван Бюрен, 85
Шериф (Молдова) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 0:5
Голы: Сайед Абу-Фархи, 5, 74 (пен), Дор Перец, 29, Сагив Йехезкель, 63, Иссуф Сиссоко, 78
ВИДЕО. Супергол Данила Сикана со штрафного
🚨🇪🇺 | GOAL: WHAT A FANTASTIC FREE-KICK FROM DANYLO SIKAN! WHAT A ROCKET! WOW!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) July 23, 2026
Hmmarby 0-1 Anderlecht. pic.twitter.com/yR1521EQwh
События матча
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