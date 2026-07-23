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Лига Европы
Твенте
23.07.2026 21:00 – FT 1 : 2
Ференцварош
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Лига Европы
23 июля 2026, 22:55 | Обновлено 23 июля 2026, 23:21
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Лига Европы. Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла Санкт-Галлену

В Q2 ЛЕ Бешикташ обыграл Мидтьюлланд, а Твенте уступил Ференцварошу

23 июля 2026, 22:55 | Обновлено 23 июля 2026, 23:21
1428
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Лига Европы. Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла Санкт-Галлену
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Вечером 23 июля состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Португальская Бенфика на выезде проиграла швейцарскому Санкт-Галлену со счетом 1:2.

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Весь матч за орлов сыграли оба украинских футболиста – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Хозяева открыли счет на 37-й минуте, отличился Алиу Бальде. В конце первого тайма Рафа Силва после ассиста Вангелиса Павлидиса восстановил равновесие.

Победный мяч Санкт-Галлена забил на 80-й минуте, отличился Том Гаал (2:1).

Ответный матч состоится 30 июля в Португалии. Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги Европы.

В других матчах Q2 ЛЕ Бешикташ обыграл Мидтьюлланд (1:0), а Твенте уступил Ференцварошу (1:2).

Лига Европы 2026/27. 2-й квалификационный раунд

Первый матч, 23 июля 2026

21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия) – 2:1

Голы: Алиу Бальде, 37, Том Гаал, 80 – Рафа Силва, 44

21:00. Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0

Гол: Оркун Кекчю, 26

Удаление: Фрайдей Этим, 15 (Мидтьюлланд)

21:00. Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2

Голы: Аске Адельгорд, 38 – Ленни Жозеф, 14, 80

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ох і дніща) пздц))
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