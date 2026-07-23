Лига Европы. Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла Санкт-Галлену
В Q2 ЛЕ Бешикташ обыграл Мидтьюлланд, а Твенте уступил Ференцварошу
Вечером 23 июля состоялись первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.
Португальская Бенфика на выезде проиграла швейцарскому Санкт-Галлену со счетом 1:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Весь матч за орлов сыграли оба украинских футболиста – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Хозяева открыли счет на 37-й минуте, отличился Алиу Бальде. В конце первого тайма Рафа Силва после ассиста Вангелиса Павлидиса восстановил равновесие.
Победный мяч Санкт-Галлена забил на 80-й минуте, отличился Том Гаал (2:1).
Ответный матч состоится 30 июля в Португалии. Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги Европы.
В других матчах Q2 ЛЕ Бешикташ обыграл Мидтьюлланд (1:0), а Твенте уступил Ференцварошу (1:2).
Лига Европы 2026/27. 2-й квалификационный раунд
Первый матч, 23 июля 2026
21:00. Санкт-Галлен (Швейцария) – Бенфика (Португалия) – 2:1
Голы: Алиу Бальде, 37, Том Гаал, 80 – Рафа Силва, 44
21:00. Бешикташ (Турция) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:0
Гол: Оркун Кекчю, 26
Удаление: Фрайдей Этим, 15 (Мидтьюлланд)
21:00. Твенте (Нидерланды) – Ференцварош (Венгрия) – 1:2
Голы: Аске Адельгорд, 38 – Ленни Жозеф, 14, 80
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец похвалил Ламина и Педри
Команды продемонстрировали результативный футбол