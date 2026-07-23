В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Тренте» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 21:00.



Твенте



Предыдущий сезон Эредивиз прошел для клуба довольно неплохо. За 34 поединка коллектив набрал 58 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние от топ-3 было небольшим – всего 1 зачетный пункт.



Но в Кубке Нидерландов коллективу удивить не удалось – «Твенте» вылетело еще на стадии четвертьфинала, проиграв будущему победителю – «АЗ Алкмаар».



Ференцварош



А вот «Ференцварош» в прошлом году впервые за 8 лет не смог стать чемпионом Венгрии. За 33 игры коллектив набрал 68 очков, однако этого было достаточно лишь для того, чтобы занять 2-е место общего зачета. Однако расстояние от лидера, «Дьора», не было заоблачным и составляло всего 1 зачетный пункт.



Тем не менее, в национальном кубке «Ференцварошу» удалось торжествовать – в финале коллектив обыграл «Залаэгерсег» со счетом 1:0. В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы венгры обыграли «Войводину» с общим счетом 5:1.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Ференцвароша» длится уже 9 матчей подряд.

В 6/7 последних официальных матчах «Твенте» было забито более 2.5 гола.

В то же время 4/5 предыдущих официальных матчей «Ференцвароша» также имели более 2.5 забитых мячей.



Прогноз



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