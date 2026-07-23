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Лига Европы
Твенте
23.07.2026 21:00 - : -
Ференцварош
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Лига Европы
23 июля 2026, 10:55 | Обновлено 23 июля 2026, 11:01
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0

Твенте – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Матч начнется 23 июля в 21:00 по Киеву

23 июля 2026, 10:55 | Обновлено 23 июля 2026, 11:01
51
0
Твенте – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
ФК Ференцварош
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В четверг, 23 июля, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Тренте» и «Ференцварошем». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Твенте

Предыдущий сезон Эредивиз прошел для клуба довольно неплохо. За 34 поединка коллектив набрал 58 очков, благодаря которым занял 4-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние от топ-3 было небольшим – всего 1 зачетный пункт.

Но в Кубке Нидерландов коллективу удивить не удалось – «Твенте» вылетело еще на стадии четвертьфинала, проиграв будущему победителю – «АЗ Алкмаар».

Ференцварош

А вот «Ференцварош» в прошлом году впервые за 8 лет не смог стать чемпионом Венгрии. За 33 игры коллектив набрал 68 очков, однако этого было достаточно лишь для того, чтобы занять 2-е место общего зачета. Однако расстояние от лидера, «Дьора», не было заоблачным и составляло всего 1 зачетный пункт.

Тем не менее, в национальном кубке «Ференцварошу» удалось торжествовать – в финале коллектив обыграл «Залаэгерсег» со счетом 1:0. В 1-м квалификационном раунде Лиги Европы венгры обыграли «Войводину» с общим счетом 5:1.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Ференцвароша» длится уже 9 матчей подряд.
  • В 6/7 последних официальных матчах «Твенте» было забито более 2.5 гола.
  • В то же время 4/5 предыдущих официальных матчей «Ференцвароша» также имели более 2.5 забитых мячей.


Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.59 для "Твенте" и 5.23 для «Ференцвароша». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Твенте
23 июля 2026 -
21:00
Ференцварош
Тотал больше 2.5 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ференцварош Твенте прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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