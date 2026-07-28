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WTA
28 июля 2026, 20:03 | Обновлено 28 июля 2026, 20:05
99
0

Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Румынии

В первом раунде соревнований в Тыргу-Муреше Анастасия выбила Селену Яничиевич

28 июля 2026, 20:03 | Обновлено 28 июля 2026, 20:05
99
0
Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 196) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше, Румыния.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Селену Яничиевич (Франция, WTA 240) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Тыргу-Муреш. Грунт, 1/16 финала

Селена Яничиевич (Франция) – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 2:6

Соболева провела второе очное противостояние против Яничиевич. Анастасия взяла реванш у Селены за поражение в 2023 году на соревнованиях W25 в Греции.

Следующей соперницей Анастасии будет пятая сеяная Лаура Самсон (Чехия, WTA 153).

Помимо Соболевой, Украину в Тыргу-Муреше также представляет Елизавета Котляр, которая 28 июля одолела Далилу Спитери.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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