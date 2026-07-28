Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Румынии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 196) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Тыргу-Муреше, Румыния.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла Селену Яничиевич (Франция, WTA 240) за 1 час и 25 минут.

WTA 125 Тыргу-Муреш. Грунт, 1/16 финала

Селена Яничиевич (Франция) – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 2:6

Соболева провела второе очное противостояние против Яничиевич. Анастасия взяла реванш у Селены за поражение в 2023 году на соревнованиях W25 в Греции.

Следующей соперницей Анастасии будет пятая сеяная Лаура Самсон (Чехия, WTA 153).

Помимо Соболевой, Украину в Тыргу-Муреше также представляет Елизавета Котляр, которая 28 июля одолела Далилу Спитери.