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Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 20:29 | Обновлено 28 июля 2026, 20:30
893
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал сенегальского форварда

Папе Малик Фалл – новичок «Левого Берега»

28 июля 2026, 20:29 | Обновлено 28 июля 2026, 20:30
893
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал сенегальского форварда
Левый Берег. Папе Малик Фалл
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К команде «Левого Берега» присоединился 20-летний форвард из Сенегала Папе Малик Фалл.

Будущий нападающий «аист» родился 15 мая 2006 года в городе Гедиава, что является пригородом столичного района Дакара. Папе Малик вырос в многодетной семье и начал футбольный путь на родине.

В 2025 году Фалл перебрался в Европу – сначала в португальский «Пасуш де Феррейра», а прошлый сезон провел в системе одного из ведущих клубов Дании – «Мидтьюлланда».

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Руслан Полищук Источник: Левый берег
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