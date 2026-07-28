ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал сенегальского форварда

К команде «Левого Берега» присоединился 20-летний форвард из Сенегала Папе Малик Фалл.

Будущий нападающий «аист» родился 15 мая 2006 года в городе Гедиава, что является пригородом столичного района Дакара. Папе Малик вырос в многодетной семье и начал футбольный путь на родине.

В 2025 году Фалл перебрался в Европу – сначала в португальский «Пасуш де Феррейра», а прошлый сезон провел в системе одного из ведущих клубов Дании – «Мидтьюлланда».