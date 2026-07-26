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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 14:34 |
175
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отдали вингера в аренду в другой клуб УПЛ

Илья Квасница будет выступать за «Левый Берег»

26 июля 2026, 14:34 |
175
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отдали вингера в аренду в другой клуб УПЛ
ФК Карпаты. Илья Квасница
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Львовские Карпаты официально объявили об уходе украинского полузащитника Ильи Квасницы – футболист будет выступать за Левый Берег. Об этом пишет пресс-служба «львов».

По официальной информации, полузащитник будет выступать за «аист» на правах аренды. Соглашение уже вступило в силу и будет действовать до завершения сезона 2026/27.

Илья Квасница стал игроком «зелено-белых» в январе 2025 года. За это время Илья провел в составе Карпат 15 матчей в рамках УПЛ и отметился одной результативной передачей. Также в активе Ильи – один поединок в Кубке Украины, в котором он отдал два ассиста.

Левый Берег вернулся в УПЛ. Подопечные Александра Рябоконя заняли третье место в прошлом сезоне Первой лиги Украины, но обыграли Александрию в матчах за право играть в УПЛ.

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Илья Квасница Левый Берег Киев Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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