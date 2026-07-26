ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты отдали вингера в аренду в другой клуб УПЛ

Львовские Карпаты официально объявили об уходе украинского полузащитника Ильи Квасницы – футболист будет выступать за Левый Берег. Об этом пишет пресс-служба «львов».

По официальной информации, полузащитник будет выступать за «аист» на правах аренды. Соглашение уже вступило в силу и будет действовать до завершения сезона 2026/27.

Илья Квасница стал игроком «зелено-белых» в январе 2025 года. За это время Илья провел в составе Карпат 15 матчей в рамках УПЛ и отметился одной результативной передачей. Также в активе Ильи – один поединок в Кубке Украины, в котором он отдал два ассиста.

Левый Берег вернулся в УПЛ. Подопечные Александра Рябоконя заняли третье место в прошлом сезоне Первой лиги Украины, но обыграли Александрию в матчах за право играть в УПЛ.