ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с результативным украинцем
Александр Дедов продлил соглашение с «Карпатами»
Львовские «Карпаты» официально объявили о продлении сотрудничества с перспективным украинским нападающим Александром Дедовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
По официальной информации, Александр подписал новый контракт со «львами», продлив сотрудничество ещё на 4 года – до лета 2030 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.
Александр Дедов является воспитанником Академии футбола «Карпаты». Нападающий дебютировал за основную команду «зелено-белых» 17 мая этого года в матче против ровенского «Вереса».
В сезоне 2025/26 Александр был лидером юношеской команды «львов» (U-19). Нападающий провел 29 матчей, забив 8 голов и отдав 6 голевых передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем стал целью для «Фиорентины»
«Бенфика» потерпела сенсационное поражение в Лиге Европы