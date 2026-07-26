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Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 09:13 | Обновлено 26 июля 2026, 09:26
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с результативным украинцем

Александр Дедов продлил соглашение с «Карпатами»

26 июля 2026, 09:13 | Обновлено 26 июля 2026, 09:26
999
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали контракт с результативным украинцем
ФК Карпаты. Александр Дедов
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Львовские «Карпаты» официально объявили о продлении сотрудничества с перспективным украинским нападающим Александром Дедовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По официальной информации, Александр подписал новый контракт со «львами», продлив сотрудничество ещё на 4 года – до лета 2030 года. Финансовые детали контракта не разглашаются.

Александр Дедов является воспитанником Академии футбола «Карпаты». Нападающий дебютировал за основную команду «зелено-белых» 17 мая этого года в матче против ровенского «Вереса».

В сезоне 2025/26 Александр был лидером юношеской команды «львов» (U-19). Нападающий провел 29 матчей, забив 8 голов и отдав 6 голевых передач.

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Александр Дедов продление контракта Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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