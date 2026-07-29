Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. Определены 6 команд-участниц 3-го раунда

Вечером 28 июля продолжилась квалификация Лиги чемпионов 2026/27.

В этот вечер в нескольких парах прошли матчи 2-го квалификационного раунда (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-й раунд ЛЧ вышли: Сабах Баку (Азербайджан), Мьельбю (Швеция), Динамо Загреб (Хорватия), Целе (Словения), Штурм Грац (Австрия), Арарат-Армения (Армения).

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов выступают 28 команд (24 по Пути чемпионов и 4 по Пути представителей лиг), которые распределены на 14 пар. Победители 2-го раунда квалификации выйдут в Q3 ЛЧ. Команды, проигравшие на стадии Q2 Лиги чемпионов, продолжат выступления в третьем раунде квалификации Q3 Лиги Европы.

Донецкий Шахтер, чемпион Украины 2025/26, после ребаланса благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Поединки Q3 состоятся 4/5 и 11/12 августа, а встречи Q4 запланированы на 18/19 и 25/26 августа. Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответные матчи, 28 июля 2026

18:00. КуПС (Финляндия) – Сабах Баку (Азербайджан) – 0:2 [0:1]

Голы: Велько Симич, 52, Джой-Ленс Микельс, 70

19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Мьельбю (Швеция) – 0:0 [0:3]

21:00. Динамо Загреб (Хорватия) – Тун (Швейцария) – 3:2 д.в. [1:1]

Голы: Дион Дрена Беле, 74, Лукас Качавенда, 78, Морис Валинчич, 112 – Брайтон Лабо, 4, Марко Бюрки, 22.

21:15. Целе (Словения) – Эгнатия (Албания) – 2:2, пен. 4:1 [3:3]

Голы: Марио Квесич, 34, 97 (пен) – Дарко Хрка, 21 (автогол), Геральб Смайли, 114

21:45. Хартс (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия) – 0:2 [0:4]

Голы: Симон Зайдль, 64, Эмран Согло, 68.

22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Арарат-Армения (Армения) – 2:1 [0:2]

Голы: Мэттью Хили, 11, Аарон Грин, 36 – Сандро Лима, 73

Матчи 29 июля

18:00. Кайрат (Казахстан) – Омония (Кипр) [0:1]

19:00. Кауно Жальгирис (Литва) – КИ Клаксвик (Фареры) [0:0]

20:00. Лех Познань (Польша) – Орхус (Дания) [4:1]

20:30. Университатя Крайова (Румыния) – Левски (Болгария) [0:1]

20:30. Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Викингур (Исландия) [1:2]

21:00. Гурник Забже (Польша) – Фенербахче (Турция) [0:1]

21:00. Црвена Звезда (Сербия) – Ларн (Северная Ирландия) [4:0]

21:15. Слован Братислава (Словакия) – Иберия 1999 (Грузия) [2:0]

В квадратных скобках указан результат первой игры.

Результаты 2-го раунда квалификации ЛЧ

Пары 3-го раунда квалификации ЛЧ

Инфографика