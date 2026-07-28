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Лига Чемпионов
Хартс
28.07.2026 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 0 : 2
Штурм Грац Проходит дальше
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Лига чемпионов
28 июля 2026, 23:59 | Обновлено 29 июля 2026, 00:24
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0

Штурм второй раз обыграл Хартс и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Австрийская команда забила два мяча, отличились Симон Зайдль и Эмран Согло

28 июля 2026, 23:59 | Обновлено 29 июля 2026, 00:24
65
0
Штурм второй раз обыграл Хартс и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
ФК Штурм
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Вечером 28 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.

Австрийский Штурм Грац во второй раз обыграл шотландский Хартс (2:0) и без проблем пробился в следующий этап турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После домашней победы со счетом 4:0 команда из Граца выиграла и ответный матч в Эдинбурге (2:0).

На 64-й минуте счет открыл Симон Зайдль, а через 4 минуты Эмран Согло удвоил преимущество австрийского клуба (2:0).

По сумме двух встреч Штурм вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет против победителя пары Ференцварош – Гурник Забже (1:0 в первом матче).

Хартс продолжит сезон в Лиге Европы, где соперником в Q3 станет победитель пары Санкт-Галлен – Бенфика (2:1 в первом матче).

🏆 Лига чемпионов 2026/27

Квалификация Q2. Ответный матч, 28 июля 2026

Хартс (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия) – 0:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Симон Зайдль, 64, Эмран Согло, 68.

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Лига чемпионов Штурм Грац Хартс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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