Штурм второй раз обыграл Хартс и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
Австрийская команда забила два мяча, отличились Симон Зайдль и Эмран Согло
Вечером 28 июля состоялись ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/27.
Австрийский Штурм Грац во второй раз обыграл шотландский Хартс (2:0) и без проблем пробился в следующий этап турнира.
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После домашней победы со счетом 4:0 команда из Граца выиграла и ответный матч в Эдинбурге (2:0).
На 64-й минуте счет открыл Симон Зайдль, а через 4 минуты Эмран Согло удвоил преимущество австрийского клуба (2:0).
По сумме двух встреч Штурм вышел в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет против победителя пары Ференцварош – Гурник Забже (1:0 в первом матче).
Хартс продолжит сезон в Лиге Европы, где соперником в Q3 станет победитель пары Санкт-Галлен – Бенфика (2:1 в первом матче).
🏆 Лига чемпионов 2026/27
Квалификация Q2. Ответный матч, 28 июля 2026
Хартс (Шотландия) – Штурм Грац (Австрия) – 0:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Симон Зайдль, 64, Эмран Согло, 68.
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