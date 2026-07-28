28 июля на Арена Петрол пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Целе встретится с Эгнатией. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Целе

Команда во времена сильной единой Югославии ничего не показывала. Да и во времена независимости долгое время оставалась на максимум вторых ролях. И только в последние годы удавалось периодически выйти тут на первое место. Так было и в 2025/2026 - удалось взять уже третий чемпионский титул.

Сейчас, к слову, успели начать новое первенство, и не особенно удачно: с Мурой дома, дважды уступая в счете, за счет дубля Сешлара хотя бы оформили результативную ничью, 2-2. С Алюминием решили перенести встречу. Все логично: после ничьей на выезде есть очень неплохие шансы задержаться в главном еврокубке. Но, с другой стороны, пройдет в следующий раунд тот из этой пары, кто хотя бы в ответной встрече добьется победы.

Эгнатия

Клуб чем-то похож на своего противника. Он тоже имеет довольно длительную, но при этом крайне скромную историю. А сейчас получилось выйти на свой пик. В 2024-м году футболисты смогли выиграть свое дебютного чемпионство. И вот уже дважды сумели оформить сохранение данного титула.

Это позволило начать, еще в первой половине июля борьбу, борьбу за выход в Лигу чемпионов. Первым соперником был Петрокуб, и после 1-1 с Молдовой сумел устроить сопернику дома разгром 6-1. Не намного меньше голов было и на прошлой неделе: быстро открыв счет (правда, за счет автогола), потом позволили противнику выходить вперед. В итоге все закончилось очень яркой ничьей 3-3, которая формально идет в пользу словенцам, что тогда сыграли на выезде - но обоим, чтобы пройти дальше, нужно будет побеждать сейчас.

Статистика личных встреч

До прошлой недели клубы из практически соседних стран не играли между собой ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы почти не сомневаются в успехе нынешних хозяев. Но у гостей есть свои козыри - ставим на то, что тут будет оформлено итоговые оба забьют (коэффициент - 1,87).