Стародубцева проиграла экс третьей ракетке на турнире WTA 250 в Мемфисе

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) завершила выступления в одиночном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 307) за 3 часа и 8 минут.

WTA 250 Мемфис. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 4:6, 7:5, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Стивенс во втором круге встретится с Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 114).

Стародубцева проиграла четвертый матч подряд – в последний раз Юлия побеждала 15 июня, когда одолела Майю Джойнт на соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме.

Юлия в Мемфисе продолжит играть в парном разряде, где днем ранее вместе с Ренатой Сарасуа выбила Стивенс и Аниту Фрей.