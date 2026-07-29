Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева проиграла экс третьей ракетке на турнире WTA 250 в Мемфисе
WTA
29 июля 2026, 09:01 | Обновлено 29 июля 2026, 09:17
491
0

Стародубцева проиграла экс третьей ракетке на турнире WTA 250 в Мемфисе

Юлия в трех сетах уступила Слоан Стивенс в матче 1/16 финала

29 июля 2026, 09:01 | Обновлено 29 июля 2026, 09:17
491
0
Стародубцева проиграла экс третьей ракетке на турнире WTA 250 в Мемфисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) завершила выступления в одиночном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.

В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 307) за 3 часа и 8 минут.

WTA 250 Мемфис. Хард, 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 4:6, 7:5, 2:6

Это было первое очное противостояние соперниц. Стивенс во втором круге встретится с Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 114).

Стародубцева проиграла четвертый матч подряд – в последний раз Юлия побеждала 15 июня, когда одолела Майю Джойнт на соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме.

Юлия в Мемфисе продолжит играть в парном разряде, где днем ранее вместе с Ренатой Сарасуа выбила Стивенс и Аниту Фрей.

По теме:
Сестры Киченок в Мемфисе проиграли четвертый матч подряд на уровне Тура
Л. Киченок / Н. Киченок – Чо И-Сюань / Чо И-Цэнь. Смотреть онлайн. LIVE
Юлия Стародубцева – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева Слоан Стивенс WTA Мемфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Волейбол | 28 июля 2026, 11:52 1
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций
Плотницкий высказался о матче против Польши в 1/4 финала Лиги наций

Олег поделился ожиданиями от матча

Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Футбол | 29 июля 2026, 07:06 5
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль
Супертрансфер. Забарного хотят вернуть в АПЛ, но не в Ливерпуль

На футболиста претендует «Челси»

Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Футбол | 28.07.2026, 08:43
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Легенда Шахтера перебрался в Динамо
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 27.07–02.08
Теннис | 27.07.2026, 17:38
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 27.07–02.08
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 27.07–02.08
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Бокс | 28.07.2026, 09:00
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Джошуа уже ничто не поможет. Бой с Фьюри – безнадежная авантюра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
Заработки Аонишики за победу в Нагое: деньги, сувениры и куча яств
28.07.2026, 15:00 11
Другие виды
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
Месси отреагировал, что награду лучшему игроку ЧМ дали Родри, а не ему
27.07.2026, 09:35 9
Футбол
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
Игорь Суркис принял решение о кадровых изменениях в Динамо
28.07.2026, 06:58 10
Футбол
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
Решение Энрике. ПСЖ дал официальный ответ Ливерпулю по поводу Забарного
28.07.2026, 09:37 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
Майрис БРИЕДИС: «Этот боксер его просто опозорит и убьет на ринге»
27.07.2026, 21:30
Бокс
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
Донецкий Шахтер переедет в Англию на матчи ЛЧ
27.07.2026, 09:56 116
Футбол
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
ВИДЕО. Довбик прибыл в Болонью для подписания контракта с новым клубом
28.07.2026, 13:11 17
Футбол
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
Джошуа сказал, о чем подумал после двух нокдаунов в первом раунде
28.07.2026, 06:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем