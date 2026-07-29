Стародубцева проиграла экс третьей ракетке на турнире WTA 250 в Мемфисе
Юлия в трех сетах уступила Слоан Стивенс в матче 1/16 финала
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 62) завершила выступления в одиночном разряде хардового турнира WTA 250 в Мемфисе, США.
В первом раунде украинка в трех сетах потерпела поражение от бывшей третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 307) за 3 часа и 8 минут.
WTA 250 Мемфис. Хард, 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 4:6, 7:5, 2:6
Это было первое очное противостояние соперниц. Стивенс во втором круге встретится с Дарьей Видмановой (Чехия, WTA 114).
Стародубцева проиграла четвертый матч подряд – в последний раз Юлия побеждала 15 июня, когда одолела Майю Джойнт на соревнованиях WTA 250 в Ноттингеме.
Юлия в Мемфисе продолжит играть в парном разряде, где днем ранее вместе с Ренатой Сарасуа выбила Стивенс и Аниту Фрей.
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