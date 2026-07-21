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21 июля 2026, 10:39 | Обновлено 21 июля 2026, 12:00
2167
0

Жребий для Динамо, ЛНЗ и Полесья, итоги ЧМ-2026, сборная сыграет в Трнаве

Главные новости за 20 июля на Sport.ua

21 июля 2026, 10:39 | Обновлено 21 июля 2026, 12:00
2167
0
Жребий для Динамо, ЛНЗ и Полесья, итоги ЧМ-2026, сборная сыграет в Трнаве
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 июля.

1A. Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков

1B. Лига чемпионов: итоги жребия 3-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
В Ньоне 20 июля прошла жеребьевка Q3 главного еврокубкового турнира

2A. ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций
В Ньоне состоялась жеребьевка третьего этапа квалификации ЛК

2B. Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК
В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка

3. ОФИЦИАЛЬНО. Названо, где сборная Украины проведет домашние игры Лиги наций
Сине-желтые сыграют в словацкой Трнаве против Северной Ирландии и Венгрии

4A. Эпицентр завершил вничью спарринг с командой из саудовского чемпионата
Товарищеский матч против клуба Аль-Ула состоялся в Словении

4B. Защитник Динамо получил травму в матче Лиги Европы. Его ждет операция
Константин Вивчаренко выбыл из тренировочного процесса столичного клуба

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала нападающего, недавно игравшего в россии
Колумбийский форвард Джон Дуран покинул саудовский Аль-Наср

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Криворожский Кривбасс подписал нападающего из Ямайки
Шакеон Сатчвелл получил трехлетний контракт

6. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии осталась без наставника после ЧМ-2026
Руди Гарсия покинул пост главного тренера команды

7A. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, прервав лузстрик
В первом раунде на грунте Ангелина в двух сетах переиграла Кейтлин Кеведо

7B. Снигур отдала сет, но обыграла немку на старте турнира WTA 250 в Праге
Дарья одолела Эллу Зайдель в трех сетах в матче 1/16 финала

8. Юлиан Бойко убедительно переиграл главного английского таланта в снукере
Украинский снукерист в Q2 Shenzhen Open победил Стэна Муди со счетом 5:2

9. Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд
Алехандро Домингес поддерживает расширение, Чеферин и глава АФК – против

10. От Мбаппе до де ла Фуэнте. Акценты медальных матчей мундиаля
О наполненном событиями последнем уик-энде ЧМ

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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