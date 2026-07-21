Жребий для Динамо, ЛНЗ и Полесья, итоги ЧМ-2026, сборная сыграет в Трнаве

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20 июля.

1A. Жеребьевка 3-го раунда. Динамо узнало соперника в Q3 Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка еврокубков

1B. Лига чемпионов: итоги жребия 3-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе

В Ньоне 20 июля прошла жеребьевка Q3 главного еврокубкового турнира

2A. ЛНЗ и Полесье узнали соперников в 3-м раунде отбора Лиги конференций

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего этапа квалификации ЛК

2B. Определен соперник Динамо в Q3 ЛК на случай поражения от клуба ПАОК

В швейцарском Ньоне состоялась очередная жеребьевка

3. ОФИЦИАЛЬНО. Названо, где сборная Украины проведет домашние игры Лиги наций

Сине-желтые сыграют в словацкой Трнаве против Северной Ирландии и Венгрии

4A. Эпицентр завершил вничью спарринг с командой из саудовского чемпионата

Товарищеский матч против клуба Аль-Ула состоялся в Словении

4B. Защитник Динамо получил травму в матче Лиги Европы. Его ждет операция

Константин Вивчаренко выбыл из тренировочного процесса столичного клуба

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика подписала нападающего, недавно игравшего в россии

Колумбийский форвард Джон Дуран покинул саудовский Аль-Наср

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Криворожский Кривбасс подписал нападающего из Ямайки

Шакеон Сатчвелл получил трехлетний контракт

6. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Бельгии осталась без наставника после ЧМ-2026

Руди Гарсия покинул пост главного тренера команды

7A. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Гамбурге, прервав лузстрик

В первом раунде на грунте Ангелина в двух сетах переиграла Кейтлин Кеведо

7B. Снигур отдала сет, но обыграла немку на старте турнира WTA 250 в Праге

Дарья одолела Эллу Зайдель в трех сетах в матче 1/16 финала

8. Юлиан Бойко убедительно переиграл главного английского таланта в снукере

Украинский снукерист в Q2 Shenzhen Open победил Стэна Муди со счетом 5:2

9. Решение еще не принято. Продолжаются дискуссии о расширении ЧМ до 64 команд

Алехандро Домингес поддерживает расширение, Чеферин и глава АФК – против

10. От Мбаппе до де ла Фуэнте. Акценты медальных матчей мундиаля

О наполненном событиями последнем уик-энде ЧМ