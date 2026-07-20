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Товарищеские матчи
Эпицентр
20.07.2026 19:00 – FT 0 : 0
Аль-Ула
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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 21:12 | Обновлено 20 июля 2026, 21:15
393
0

Эпицентр завершил вничью спарринг с командой из саудовского чемпионата

Товарищеский матч против клуба Аль-Ула состоялся в Словении

20 июля 2026, 21:12 | Обновлено 20 июля 2026, 21:15
393
0
Эпицентр завершил вничью спарринг с командой из саудовского чемпионата
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел контрольный матч на сборах в Словении.

20 июля в 19:00 вничью сыграли Эпицентр и Аль-Ула из Саудовской Аравии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.

Спарринг прошел в словенском городе Гросупле на стадионе Бринье.

Клуб Аль-Ула выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Товарищеский матч. 20 июля 2026

Гросупле (Словения). Стадион Бринье

19:00. Эпицентр (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0

Инфографика

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товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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