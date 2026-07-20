Эпицентр завершил вничью спарринг с командой из саудовского чемпионата
Товарищеский матч против клуба Аль-Ула состоялся в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский провел контрольный матч на сборах в Словении.
20 июля в 19:00 вничью сыграли Эпицентр и Аль-Ула из Саудовской Аравии (0:0).
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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.
Спарринг прошел в словенском городе Гросупле на стадионе Бринье.
Клуб Аль-Ула выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Товарищеский матч. 20 июля 2026
Гросупле (Словения). Стадион Бринье
19:00. Эпицентр (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0
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