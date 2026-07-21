Эпицентр – Аль-Ула – 0:0. Спарринг с саудовской командой. Видеообзор матча

20 июля Эпицентр из Каменца-Подольского провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении.

Соперником украинской команды стал клуб Аль-Ула из Саудовской Аравии, игра завершилась вничью (0:0).

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Поединок прошел в напряженной борьбе. В первом тайме лучший шанс открыть счет имел Джон Себерио, однако после его удара мяч попал в Вадима Сидуна и покинул пределы поля.

После перерыва Эпицентр вновь был близок к голу. Сначала опасно пробивал Нене, но мяч прошел рядом со штангой. Позже Максим Евпак нанес сильный удар под перекладину, однако вратарь саудовского клуба спас свою команду.

В итоге встреча завершилась без забитых мячей (0:0). Заключительный спарринг на словенском сборе Эпицентр проведет 21 июля в 12:00, соперником команды станет словенский Бринье Гросупле.

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Товарищеский матч. 20 июля 2026 года

Гросупле (Словения). Стадион Бринье

19:00. Эпицентр (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0

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