Эпицентр – Аль-Ула – 0:0. Спарринг с саудовской командой. Видеообзор матча
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20 июля Эпицентр из Каменца-Подольского провел очередной контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении.
Соперником украинской команды стал клуб Аль-Ула из Саудовской Аравии, игра завершилась вничью (0:0).
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Поединок прошел в напряженной борьбе. В первом тайме лучший шанс открыть счет имел Джон Себерио, однако после его удара мяч попал в Вадима Сидуна и покинул пределы поля.
После перерыва Эпицентр вновь был близок к голу. Сначала опасно пробивал Нене, но мяч прошел рядом со штангой. Позже Максим Евпак нанес сильный удар под перекладину, однако вратарь саудовского клуба спас свою команду.
В итоге встреча завершилась без забитых мячей (0:0). Заключительный спарринг на словенском сборе Эпицентр проведет 21 июля в 12:00, соперником команды станет словенский Бринье Гросупле.
Товарищеский матч. 20 июля 2026 года
Гросупле (Словения). Стадион Бринье
19:00. Эпицентр (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0
Видеообзор матча
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