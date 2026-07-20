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Эпицентр
20.07.2026 19:00 – 9 0 : 0
Аль-Ула
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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 19:00 | Обновлено 20 июля 2026, 19:08
124
0

Эпицентр в товарищеском матче сыграет с саудовским клубом Аль-Ула

20 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

20 июля 2026, 19:00 | Обновлено 20 июля 2026, 19:08
124
0
Эпицентр в товарищеском матче сыграет с саудовским клубом Аль-Ула
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

20 июля в 19:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Аль-Ула из Саудовской Аравии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет в словенском городе Гросупле на стадионе Бринье.

Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Эпицентр в товарищеском матче сыграет с саудовским клубом Аль-Ула

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Эпицентр Каменец-Подольский товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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