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Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

20 июля в 19:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Аль-Ула из Саудовской Аравии.

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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет в словенском городе Гросупле на стадионе Бринье.

Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

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Эпицентр в товарищеском матче сыграет с саудовским клубом Аль-Ула