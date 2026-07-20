Эпицентр в товарищеском матче сыграет с саудовским клубом Аль-Ула
20 июля в 19:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.
20 июля в 19:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Аль-Ула из Саудовской Аравии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении сбор перед стартом сезона.
Спарринг пройдет в словенском городе Гросупле на стадионе Бринье.
Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Эпицентр в товарищеском матче сыграет с саудовским клубом Аль-Ула
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руди Гарсия покидает сборную Бельгии
О «дилемме Месси», награде для Симона и главном финале 4-летия