Эпицентр в спарринге минимально уступил венгерскому клубу Залаэгерсег
Единственный гол в товарищеском матче был забит на 58-й минуте
Клуб УПЛ Эпицентр провел контрольный матч на сборах в Словении.
17 июля в 19:30 Эпицентр Каменец-Подольский уступил команде Залаэгерсег из Венгрии (0:1).
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Единственный гол в товарищеском матче был забит на 58-й минуте.
Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.
Спарринг прошел в словенском городе Кршко на стадионе Матия Губец.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Товарищеский матч. 17 июля 2026
Кршко (Словения), стадион Матия Губец
19:30. Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Залаэгерсег (Венгрия) – 0:1
Гол: 58 мин
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