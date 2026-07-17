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Товарищеские матчи
Эпицентр
17.07.2026 19:30 – FT 0 : 1
Залаэгерсег
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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 21:43 | Обновлено 17 июля 2026, 21:49
134
0

Эпицентр в спарринге минимально уступил венгерскому клубу Залаэгерсег

Единственный гол в товарищеском матче был забит на 58-й минуте

17 июля 2026, 21:43 | Обновлено 17 июля 2026, 21:49
134
0
Эпицентр в спарринге минимально уступил венгерскому клубу Залаэгерсег
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр провел контрольный матч на сборах в Словении.

17 июля в 19:30 Эпицентр Каменец-Подольский уступил команде Залаэгерсег из Венгрии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в товарищеском матче был забит на 58-й минуте.

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг прошел в словенском городе Кршко на стадионе Матия Губец.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Товарищеский матч. 17 июля 2026

Кршко (Словения), стадион Матия Губец

19:30. Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Залаэгерсег (Венгрия) – 0:1

Гол: 58 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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