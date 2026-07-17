Эпицентр в товарищеском матче сыграет с венгерским клубом Залаэгерсег
17 июля в 19:30 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.
17 июля в 19:30 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Залаэгерсег из Венгрии.
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Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.
Спарринг пройдет в словенском городе Кршко. Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Инфографика. Эпицентр в товарищеском матче сыграет с венгерским клубом Залаэгерсег
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