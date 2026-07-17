Подпишитесь на новости Sport.ua

Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

17 июля в 19:30 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Залаэгерсег из Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет в словенском городе Кршко. Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Инфографика. Эпицентр в товарищеском матче сыграет с венгерским клубом Залаэгерсег