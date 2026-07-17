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Эпицентр
17.07.2026 19:30 - : -
Залаэгерсег
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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 17:09 |
73
0

Эпицентр в товарищеском матче сыграет с венгерским клубом Залаэгерсег

17 июля в 19:30 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

17 июля 2026, 17:09 |
73
0
Эпицентр в товарищеском матче сыграет с венгерским клубом Залаэгерсег
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

17 июля в 19:30 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Залаэгерсег из Венгрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет в словенском городе Кршко. Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Инфографика. Эпицентр в товарищеском матче сыграет с венгерским клубом Залаэгерсег

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товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Залаэгерсег
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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