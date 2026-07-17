Эпицентр – Горица – 0:1. Пропустили на 90-й минуте. Видео гола и обзор

16 июля Эпицентр во время учебно-тренировочного сбора в Словении проиграл хорватскому клубу Горица со счетом 0:1.

Команда Сергея Нагорняка владела инициативой, создала ряд голевых моментов, но не смогла их реализовать.

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Единственный мяч был пропущен на 90-й минуте после подачи с углового, отличился Иван Цвиянович.

После этого Карлос Рохас мог сравнять счет, однако попал в перекладину.

Следующий контрольный матч Эпицентр проведет 17 июля против венгерской команды Залаэгерсег.

Товарищеский матч

16 июля 2026. Краньска-Гора (Словения)

18:00. Эпицентр (Украина) – Горица (Хорватия) – 0:1

Гол: Иван Цвиянович, 90.

Эпицентр: Билык, Горин, Нил Кош, Бойко, Климец, Себерио, Таварес, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

На замену выходили: Григоращук, Липовуз, три игрока на просмотре.

Видео гола и обзор матча