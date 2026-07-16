Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр в товарищеском матче сыграет с хорватским клубом Горица
Товарищеские матчи
Эпицентр
16.07.2026 18:00 – 47 0 : 0
Горица (Велика-Горица)
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 18:00 | Обновлено 16 июля 2026, 18:03
169
0

Эпицентр в товарищеском матче сыграет с хорватским клубом Горица

16 июля в 18:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении

16 июля 2026, 18:00 | Обновлено 16 июля 2026, 18:03
169
0
Эпицентр в товарищеском матче сыграет с хорватским клубом Горица
ФК Эпицентр
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.

16 июля в 18:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Горица (Велика-Горица) из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.

Спарринг пройдет в словенском городе Краньска Гора. Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Инфографика. Эпицентр в товарищеском матче сыграет с хорватским клубом Горица

По теме:
ЛНЗ Черкассы – Гезтепе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо Загреб – ЛНЗ Черкассы – 0:0. Спарринг в Хорватии. Видеообзор матча
Назван стартовый состав Харькова на матч против чешского Градец-Кралове
товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Горица (Хорватия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Футбол | 16 июля 2026, 11:58 33
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Университатя Клуж – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Этот «университет» динамовцы должны проходить

Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Футбол | 15 июля 2026, 17:11 8
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба

Вингер сборной Украины решил продолжить карьеру в составе «Эспаньола»

Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15.07.2026, 19:45
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда
Футбол | 16.07.2026, 16:35
ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда
ВИДЕО. Жирона провела презентацию украинского форварда
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 10:37
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
Семья игрока Динамо связалась с бандитами. Ему предстоит покинуть клуб
16.07.2026, 08:53 1
Футбол
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
15.07.2026, 07:15 11
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 6
Футбол
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
В США поставили крест на Усике. У украинца возникли трудности
14.07.2026, 22:08 2
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Камбек Аргентины. Определена финальная пара
16.07.2026, 00:05 25
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем