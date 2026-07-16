Эпицентр в товарищеском матче сыграет с хорватским клубом Горица
16 июля в 18:00 состоится товарищеский матч на сборах в Словении
Клуб УПЛ Эпицентр проведет контрольный матч на сборах в Словении.
16 июля в 18:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Горица (Велика-Горица) из Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Нагорняка проводит в Словении заключительный сбор перед стартом сезона.
Спарринг пройдет в словенском городе Краньска Гора. Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Инфографика. Эпицентр в товарищеском матче сыграет с хорватским клубом Горица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Этот «университет» динамовцы должны проходить
Вингер сборной Украины решил продолжить карьеру в составе «Эспаньола»