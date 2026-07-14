Эпицентр – Локомотива Загреб – 1:3. Как забил Нил Кош. Видео голов и обзор

Клуб Эпицентр из Каменца-Подольского провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении.

Команда Сергея Нагорняка уступила хорватской команде Локомотива Загреб со счетом 1:3.

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В первом тайме украинская команда создала несколько опасных моментов, Хоакин Сифуэнтес попал в перекладину, однако забить не смогла. Зато в конце первой половины встречи хорваты открыли счет.

После перерыва команда Локомотива забила во второй раз, а на 81-й минуте Нил Кош ударом головой сократил отставание. Впрочем, вскоре хорватский клуб отличился в третий раз и установил окончательный счет (3:1).

Следующий контрольный матч на сборе в Словении Эпицентр проведет 16 июля против хорватского клуба Горица.

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Товарищеский матч. Рогатец (Словения). 13 июля 2026. 19:00

Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 1:3

Голы: Нил Кош, 81 – Леон Белцар, 45+1, Ноэль Джуркович, 49, Петар Костелац, 84

Эпицентр: Билык, Климец, Григоращук, Липовуз, Лучкевич, Таварес, Ковалец, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Евпак.

На замену выходили: Вавшко, Горин, Бойко, Нил Кош, Запорожец, Кирюханцев, Козак, Себерио, Нене, Сидун, три игрока на просмотре.

Видео голов и обзор матча