Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Локомотива Загреб – 1:3. Как забил Нил Кош. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Эпицентр
13.07.2026 19:00 – FT 1 : 3
Локомотива Загреб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2026, 12:12 | Обновлено 14 июля 2026, 12:25
67
0

Эпицентр – Локомотива Загреб – 1:3. Как забил Нил Кош. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Словении

14 июля 2026, 12:12 | Обновлено 14 июля 2026, 12:25
67
0
Эпицентр – Локомотива Загреб – 1:3. Как забил Нил Кош. Видео голов и обзор
ФК Эпицентр
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клуб Эпицентр из Каменца-Подольского провел первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Словении.

Команда Сергея Нагорняка уступила хорватской команде Локомотива Загреб со счетом 1:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме украинская команда создала несколько опасных моментов, Хоакин Сифуэнтес попал в перекладину, однако забить не смогла. Зато в конце первой половины встречи хорваты открыли счет.

После перерыва команда Локомотива забила во второй раз, а на 81-й минуте Нил Кош ударом головой сократил отставание. Впрочем, вскоре хорватский клуб отличился в третий раз и установил окончательный счет (3:1).

Следующий контрольный матч на сборе в Словении Эпицентр проведет 16 июля против хорватского клуба Горица.

Товарищеский матч. Рогатец (Словения). 13 июля 2026. 19:00

Эпицентр Каменец-Подольский (Украина) – Локомотива Загреб (Хорватия) – 1:3

Голы: Нил Кош, 81 – Леон Белцар, 45+1, Ноэль Джуркович, 49, Петар Костелац, 84

Эпицентр: Билык, Климец, Григоращук, Липовуз, Лучкевич, Таварес, Ковалец, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Евпак.

На замену выходили: Вавшко, Горин, Бойко, Нил Кош, Запорожец, Кирюханцев, Козак, Себерио, Нене, Сидун, три игрока на просмотре.

Видео голов и обзор матча

По теме:
Кривбасс – Гент. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Защитник Кривбасса: «Главная мечта – дебютировать в УПЛ»
Полесье проведет два спарринга за день. Первый соперник – Симидзу С-Палс
товарищеские матчи Сергей Нагорняк учебно-тренировочные сборы Локомотива Загреб контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский видео голов и обзор Нил Кош Хоакин Сифуэнтес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
Бокс | 14 июля 2026, 07:19 8
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику
У Чисоры «потекла крыша». Дерек отправился в москву и обратился к Усику

Британец обрушился с ругательствами на украинца

Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Футбол | 14 июля 2026, 06:51 17
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета

Трубин может перейти в «королевский клуб»

Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Футбол | 14.07.2026, 08:19
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Один из самых больших клубов мира решил приобрести Судакова
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
Футбол | 14.07.2026, 12:53
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
Большой конфликт. Известно, кто выступает против расширения ЧМ
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Футбол | 14.07.2026, 06:02
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
12.07.2026, 08:12 17
Футбол
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
Определился клуб, за который будет играть Яремчук в следующем сезоне
12.07.2026, 09:44 4
Футбол
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
Суперкомпьютер определил победителя чемпионата мира 2026
13.07.2026, 08:02 2
Футбол
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
Депутат отреагировал на сенсационное решение Василия Ломаченко
13.07.2026, 09:42 5
Бокс
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
13.07.2026, 04:42 1
Бокс
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
Динамо приняло решение после неудачного матча против Университати
12.07.2026, 08:02 13
Футбол
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
Ломаченко принял радикальное решение. Нашел виновного в поражениях
14.07.2026, 02:46 7
Бокс
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
Капитан сборной Норвегии выступил с заявлением после вылета с ЧМ-2026
12.07.2026, 10:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем