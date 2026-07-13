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Украина. Премьер лига13 июля 2026, 10:47 | Обновлено 13 июля 2026, 10:48
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Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб
13 июля в 19:00 состоится первый товарищеский матч на сборах в Словении
13 июля 2026, 10:47 | Обновлено 13 июля 2026, 10:48
67
0
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Клуб УПЛ Эпицентр проведет первый контрольный матчи на сборах в Словении.
13 июля в 19:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Локомотива Загреб из Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Нагорняка отправилась в Словению на заключительный сбор перед стартом сезона.
Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.
В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.
Инфографика. Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб
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