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Клуб УПЛ Эпицентр проведет первый контрольный матчи на сборах в Словении.

13 июля в 19:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Локомотива Загреб из Хорватии.

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Команда Сергея Нагорняка отправилась в Словению на заключительный сбор перед стартом сезона.

Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Инфографика. Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб