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Эпицентр
13.07.2026 19:00 - : -
Локомотива Загреб
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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 10:47 | Обновлено 13 июля 2026, 10:48
67
0

Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб

13 июля в 19:00 состоится первый товарищеский матч на сборах в Словении

13 июля 2026, 10:47 | Обновлено 13 июля 2026, 10:48
67
0
Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб
ФК Эпицентр
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Клуб УПЛ Эпицентр проведет первый контрольный матчи на сборах в Словении.

13 июля в 19:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Локомотива Загреб из Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Нагорняка отправилась в Словению на заключительный сбор перед стартом сезона.

Видеотрансляция товарищеского матча не запланирована.

В прошлом сезоне Эпицентр занял 10-е место и сохранил прописку в УПЛ.

Инфографика. Эпицентр сыграет спарринг с хорватским клубом Локомотива Загреб

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товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Локомотива Загреб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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