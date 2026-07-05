Эпицентр – Буковина – 4:0. Разгром новичка УПЛ. Видео голов и обзор

4 июля в Каменце-Подольском состоялся контрольный матч.

Эпицентр разгромил черновицкую Буковину, новичка УПЛ, со счетом 4:0.

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Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва. На 26-й минуте Карлос Рохас открыл счет после прохода по правому флангу и точного удара в дальний угол. Вскоре Хоакин Сифуэнтес перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме Эпицентр довел счет до разгромного. На 71-й минуте Нене реализовал выход один на один после длинной передачи, а на 82-й минуте Максим Евпак после навеса с фланга выиграл борьбу на втором этаже и головой установил окончательный результат (4:0).

Товарищеский матч. 4 июля 2026

Каменец-Подольский, стадион имени Г. Тонкочеева

11:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Буковина Черновцы – 4:0

Голы забили: Карлос Рохас, 26, Хоакин Сифуэнтес, 29, Нене, 71, Максим Евпак, 82.

Эпицентр (1-й тайм): Федотов, Климец, Григоращук, Горин, Бойко, Таварес, Ковалец, Миронюк, Сифуэнтес, Рохас, Сидун.

Эпицентр (2-й тайм): Билык, Липовуз, Нил Кош, Лучкевич, Запорожец, Козак, Нене, Себерио, игрок на просмотре, Евпак, Климец.

Главный тренер: Сергей Нагорняк

Буковина (1-й тайм): Каневцев, Сакив, Карась, Бусько, Путря, Витенчук, Груша, Задерака, Дахновский, Ильин, Войтиховский.

Буковина (2-й тайм): Пеньков, Стасюк, игрок на просмотре, Писаренко, Танковский, Тищенко, Клепач, Гамолов (игрок на просмотре, 89), Ильин, Войтиховский (Кожушко, 62).

Главный тренер: Сергей Шищенко

Видео голов и обзор матча