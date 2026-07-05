Товарищеские матчи, 4 июля. Поражение Зари, фиаско Буковины и Черноморца

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Луганская Заря уступила команде Горица (Велика-Горица) из Хорватии со счетом 1:2. Заря под руководством Виктора Скрипника проводит учебно-тренировочный сбор в Словении, однако спарринг состоялся в хорватском городе Велика-Горица. Единственный гол у луганской команды забил Филипп Будковский на 14-й минуте. Соперники ответили голами на 73-й и 75-й минутах.

Эпицентр Каменец-Подольский на домашнем стадионе им. Григория Тонкочеева разгромил Буковину Черновцы (4:0). Голы забили: Карлос Рохас, 26, Хоакин Сифуэнтес, 29, Нене, 71, Максим Евпак, 82.

Колос в Ковалевке одержал победу в товарищеском матче против Колоса-2 (4:0), команды Первой лиги. Голы забили: Антон Салабай (дубль), Аринальдо Ррапай, Александр Демченко.

Одесский Черноморец уступил команде Александрия (0:2). Игра прошла в Одессе на поле СОК Люстдорф. Формат матча – 4 тайма по 30 минут. Дубль у гостей оформил Хуссейн Туати, 59 (пен), 63.

Верес в Ровно на домашнем стадионе Авангард переиграл команду Первой лиги ЮКСА Тарасовка (3:0). Команды сыграли 4 тайма по 30 минут. Голы забили: игрок на просмотре, 88, Дмитрий Годя, 101 (пен), Константинос Стамулис, 117.

Товарищеские матчи. 4 июля 2026

04.07. 04:00. Канкун (Мексика) – Толука (Мексика) – 1:0

04.07. 05:00. Коррекаминос (Мексика) – Чивас Гвадалахара (Мексика) – 0:0

04.07. 05:30. Сан-Хосе Эртквейкс (США) – Клуб Тихуана (Мексика) – 1:2

04.07. 10:00. Ботев Пловдив (Болгария) – Этар (Болгария) – 1:2

04.07. 10:30. Бакэу (Румыния) – Металул Бузэу (Румыния) – 2:7

04.07. 10:45. Зриньски (Босния и Герц.) – Сараево (Босния и Герц.) – 2:1

04.07. 11:00. Галанта (Словакия) – Нове-Замки (Словакия) – 3:2

04.07. 11:00. Гуменне (Словакия) – Стропков (Словакия) – 3:1

04.07. 11:00. Эпицентр (Украина) – Буковина (Украина) – 4:0

04.07. 11:00. МТК Будапешт (Венгрия) – Кечкемет (Венгрия) – 2:3

04.07. 11:00. МФК Печ (Венгрия) – Козармишлень СЕ (Венгрия) – 1:1

04.07. 11:00. Погронье (Словакия) – Подконице (Словакия) – 4:1

04.07. 11:00. Простеёв (Чехия) – Сигма Оломоуц B (Чехия) – 3:2

04.07. 11:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Банска-Бистрица (Словакия) – 2:1

04.07. 11:00. Термалика (Польша) – Ресовия Жешув (Польша) – 4:0

04.07. 11:00. Халадаш (Венгрия) – Айка (Венгрия) – 3:0

04.07. 11:00. Шаля (Словакия) – Злате-Моравце-Врабле (Словакия) – 0:8

04.07. 11:30. Видеотон (Венгрия) – БВСК-Зугло (Венгрия) – 1:0

04.07. 11:30. Вислока Дембица (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 2:2

04.07. 11:30. Гочалковице-Здруй (Польша) – Шомберки Бытом (Польша) – 5:1

04.07. 11:30. Лугано (Швейцария) – Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – 1:1

04.07. 11:30. Люксембург Сити (Люксембург) – Тьонвиль (Франция) – 0:4

04.07. 11:30. Ружомберок (Словакия) – Зволен (Словакия) – 3:3

04.07. 11:30. Рух (Польша) – Шленск Вроцлав II (Польша) – 1:0

04.07. 11:30. Теплице (Чехия) – Пршибрам (Чехия) – 0:0

04.07. 12:00. Авиа Свидник (Польша) – Хелмянка Хелм (Польша) – 2:1

04.07. 12:00. Айнтрахт Трир (Германия) – Вальферданж (Люксембург) – 4:0

04.07. 12:00. Ашаффенбург (Германия) – Вормс (Германия) – 3:3

04.07. 12:00. Спарта Катовице (Польша) – Виктория 1918 Явожно (Польша) – 5:1

04.07. 12:00. Бюль (Швейцария) – Шенуа (Швейцария) – 3:3

04.07. 12:00. Вашаш (Венгрия) – Комарно (Словакия) – 3:1

04.07. 12:00. Градец-Кралове (Чехия) – Спарта Прага B (Чехия) – 2:1

04.07. 12:00. Гутник Краков (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 1:3

04.07. 12:00. Заглембе Сосновец (Польша) – Подбескидзе (Польша) – 2:2

04.07. 12:00. Зальцбург (Австрия) – Гурник Забже (Польша) – 2:1

04.07. 12:00. Клечев (Польша) – Липно Стешев (Польша) – 0:1

04.07. 12:00. Лёвен (Бельгия) – Шербек-Эвер (Бельгия) – 7:0

04.07. 12:00. Легота-под-Втачником (Словакия) – Тршинец (Чехия) – 2:1

04.07. 12:00. Лех Познань (Польша) – Подбрезова (Словакия) – 3:1

04.07. 12:00. Либерец (Чехия) – Дукла Прага (Чехия) – 2:2

04.07. 12:00. Лиферинг (Австрия) – УФК Галлайн (Австрия) – 4:0

04.07. 12:00. Лозанна (Швейцария) – Этуаль Каруж (Швейцария) – 1:0

04.07. 12:00. Локомотив Кошице (Словакия) – Липаны (Словакия) – 0:3

04.07. 12:00. Мезёкёвешд-Жори (Венгрия) – ДВТК (Венгрия) – 0:1

04.07. 12:00. Млада-Болеслав (Чехия) – Жижков (Чехия) – 3:0

04.07. 12:00. Нанси (Франция) – Мамер (Люксембург) – 8:0

04.07. 12:00. Поважска-Бистрица (Словакия) – Чадца (Словакия) – 3:0

04.07. 12:00. Политехника Тимишоара (Румыния) – Думбрэвица (Румыния) – 1:0

04.07. 12:00. Польковице (Польша) – Еленя-Гура (Польша) – 1:3

04.07. 12:00. ПСВ (Нидерланды) – Антверпен (Бельгия) – 1:1

04.07. 12:00. Скалица (Словакия) – Петржалка (Словакия) – 1:0

04.07. 12:00. Скерневице (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 0:1

04.07. 12:00. Сталь Мелец (Польша) – Сандеция Новы-Сонч (Польша) – 1:0

04.07. 12:00. Сярка Тарнобжег (Польша) – Бусько-Здруй (Польша) – 1:0

04.07. 12:00. Таборско (Чехия) – Богемианс (Чехия) – 2:4

04.07. 12:00. Уния Вомбжезьно (Польша) – Элана Торунь (Польша) – 1:2

04.07. 12:00. Фульда-Ленерц (Германия) – Гунфельдер (Германия) – 5:1

04.07. 12:00. Чарни Поланец (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 2:0

04.07. 12:30. Дюнкерк (Франция) – Валансьенн (Франция) – 0:2

04.07. 12:30. Лехия Гданьск (Польша) – Олимпия Грудзёндз (Польша) – 1:3

04.07. 12:30. Одра Ополе (Польша) – Тыхы (Польша) – 0:1

04.07. 13:00. Айленбург (Германия) – Бабельсберг (Германия) – 0:4

04.07. 13:00. Венло (Нидерланды) – Боруссия М II (Германия) – 3:2

04.07. 13:00. Висла (Польша) – Карвина (Чехия) – 2:0

04.07. 13:00. Хоффенхайм II (Германия) – Мангейм (Германия) – 2:0

04.07. 13:00. Де Трефферс (Нидерланды) – Эйндховен (Нидерланды) – 1:1

04.07. 13:00. Дитикон (Швейцария) – Блэк Старс (Швейцария) – 2:2

04.07. 13:00. Завиша (Польша) – Легия II (Польша) – 2:1

04.07. 13:00. Заглембе II (Польша) – Сленза Вроцлав (Польша) – 3:1

04.07. 13:00. Ключборк (Польша) – Сулув (Польша) – 0:2

04.07. 13:00. Колос (Украина) – Колос-2 (Украина) – 4:0

04.07. 13:00. Корона Кельце (Польша) – Михаловце (Словакия) – 4:0

04.07. 13:00. Люнгбю (Дания) – Б-93 (Дания) – 6:3

04.07. 13:00. Медзь Легница (Польша) – Свит Щецин (Польша) – 0:1

04.07. 13:00. Черноморец (Украина) – Александрия (Украина) – 0:2

04.07. 13:00. Плоцк (Польша) – Полония Варшава (Польша) – 3:0

04.07. 13:00. Полония Бытом (Польша) – Бельско-Бяла (Польша) – 3:1

04.07. 13:00. РОВ Рыбник (Польша) – Бжег (Польша) – 1:2

04.07. 13:00. Сталь Жешув (Польша) – Ленчна (Польша) – 4:2

04.07. 13:00. Томашув-Мазовецки (Польша) – Вда Свеце (Польша) – 1:4

04.07. 14:00. Брауншвейг U23 (Германия) – Ганновер СК (Германия) – 2:3

04.07. 14:00. Брондбю (Дания) – Норшелланн (Дания) – 3:3

04.07. 14:00. Ваккер Инсбрук (Австрия) – Бавария II (Германия) – 4:1

04.07. 14:00. Виль (Швейцария) – Грассхоппер (Швейцария) – 3:2

04.07. 14:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – Осс (Нидерланды) – 4:1

04.07. 14:00. Дрохтерзен / Ассель (Германия) – Редингхаузен (Германия) – 4:2

04.07. 14:00. Эксельсиор (Нидерланды) – Камбюр (Нидерланды) – 3:2

04.07. 14:00. Эндрахт Термин (Бельгия) – Генк (Бельгия) – 1:5

04.07. 14:00. Эрфурт (Германия) – Ганновер II (Германия) – 5:1

04.07. 14:00. Эсбьерг (Дания) – Орхус Фремад (Дания) – 2:0

04.07. 14:00. Кардифф Метрополитен (Уэльс) – Аван Лидо (Уэльс) – 2:1

04.07. 14:00. Клостерфельде (Германия) – Кришов (Германия) – 1:2

04.07. 14:00. Липтовски-Микулаш (Словакия) – Острава B (Чехия) – 1:1

04.07. 14:00. Магдебург II (Германия) – Боруссия Хильдесхайм (Германия) – 2:0

04.07. 14:00. Мидтьюлланн (Дания) – Силькеборг (Дания) – 4:2

04.07. 14:00. Радомяк Радом (Польша) – ЛКС Лодзь (Польша) – 1:2

04.07. 14:00. Суиндон (Англия) – Суиндон С (Англия) – 4:0

04.07. 14:00. Селси (Англия) – Вортинг (Англия) – 0:3

04.07. 14:00. Спарта Прага (Чехия) – Опава (Чехия) – 4:1

04.07. 14:00. Хорсенс (Дания) – Хобро (Дания) – 2:0

04.07. 14:30. Баллимена (Сев. Ирландия) – Старбейн Атлетик (Сев. Ирландия) – 6:0

04.07. 14:30. Инверури Локо Воркс (Шотландия) – Абердин Ист Энд (Шотландия) – 3:0

04.07. 14:30. Масселбург (Шотландия) – Клайдбанк (Шотландия) – 0:4

04.07. 14:30. ФК 08 Хомбург (Германия) – Эммельсгаузен-Карбах (Германия) – 3:1

04.07. 14:45. Вадуц (Лихтенштейн) – Аустрия Лустенау (Австрия) – 1:0

04.07. 15:00. Андерлехт (Бельгия) – Булонь (Франция) – 0:0

04.07. 15:00. Боруссия Д. II (Германия) – Люнер (Германия) – 3:1

04.07. 15:00. Бристоль М.Ф. (Англия) – Ньюпорт (Уэльс) – 0:3

04.07. 15:00. Брюгге (Бельгия) – Кортрейк (Бельгия) – 4:2

04.07. 15:00. Веннсюссель ФФ (Дания) – КФУМ Осло (Норвегия) – 2:0

04.07. 15:00. Верес (Украина) – ЮКСА (Украина) – 3:0

04.07. 15:00. Виденбрюк (Германия) – Хеми Лейпциг (Германия) – 0:1

04.07. 15:00. Виктория Кельн (Германия) – Боннер (Германия) – 4:1

04.07. 15:00. Виллем II (Нидерланды) – Квик Бойз (Нидерланды) – 1:2

04.07. 15:00. Волеренга (Норвегия) – Фредрикстад (Норвегия) – 3:1

04.07. 15:00. Вюрцбургер Кикерс (Германия) – Регенсбург II (Германия) – 3:0

04.07. 15:00. Гольштайн Киль (Германия) – Фредерисия (Дания) – 1:3

04.07. 15:00. Грайфсвальд (Германия) – Гамбург II (Германия) – 1:1

04.07. 15:00. Гроссашпах (Германия) – Фрайберг (Германия) – 2:2

04.07. 15:00. Эйр (Шотландия) – Эйрдрионианс (Шотландия) – 2:1

04.07. 15:00. Энерги Котбус (Германия) – Герта Берлин II (Германия) – 3:1

04.07. 15:00. Йена (Германия) – Хальберштадт (Германия) – 4:2

04.07. 15:00. Инвернесс (Шотландия) – Росс Каунти (Шотландия) – 0:4

04.07. 15:00. Ингольштадт (Германия) – Айхштет (Германия) – 2:0

04.07. 15:00. Квиршид (Германия) – Саарбрюккен (Германия) – 0:2

04.07. 15:00. Кворн (Англия) – Барвелл (Англия) – 1:2

04.07. 15:00. Кельн II (Германия) – Энгерс (Германия) – 3:1

04.07. 15:00. Кэнви (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 0:0

04.07. 15:00. Коув Рейнджерс (Шотландия) – Хантли (Шотландия) – 2:2

04.07. 15:00. Кюлунгсборн (Германия) – Ганза Росток (Германия) – 0:12

04.07. 15:00. Лаквартир (Нидерланды) – Ден Хааг (Нидерланды) – 1:5

04.07. 15:00. ЛАСК (Am) (Австрия) – Аустрия Зальцбург (Австрия) – 1:4

04.07. 15:00. Линфилд (Сев. Ирландия) – Килмарнок (Шотландия) – 2:3

04.07. 15:00. Любек (Германия) – Йеддело (Германия) – 2:0

04.07. 15:00. Майнц II (Германия) – Нидеркорн (Люксембург) – 1:0

04.07. 15:00. Твенте (Нидерланды) – Абердин (Шотландия) – 1:0

04.07. 15:00. Ф91 Дюделанж (Люксембург) – Рюмеланж (Люксембург) – 2:1

04.07. 15:00. Фортуна Кельн (Германия) – Кобленц (Германия) – 4:1

04.07. 15:00. ФСФ Франкфурт (Германия) – Аубштадт (Германия) – 5:0

04.07. 15:00. Холленбах (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 0:4

04.07. 15:15. Мемминген (Германия) – Эссинген (Германия) – 3:5

04.07. 15:30. Богнор Реджис (Англия) – Доркинг (Англия) – 0:1

04.07. 15:30. Дордрехт (Нидерланды) – Фейеноорд (Нидерланды) – 0:6

04.07. 15:30. Эдинбург Сити (Шотландия) – Бонниригг Роуз (Шотландия) – 1:1

04.07. 15:30. Колрейн (Сев. Ирландия) – Харланд энд Волфф (Сев. Ирландия) – 1:1

04.07. 15:30. ПАОК (Греция) – Вестерло (Бельгия) – 4:0

04.07. 15:30. Рамлинген-Элерсхаузен (Германия) – Ганновер (Германия) – 0:7

04.07. 15:30. Тун (Швейцария) – Ксамакс (Швейцария) – 6:2

04.07. 16:00. Айнтрахт Райне (Германия) – Пройссен Мюнстер (Германия) – 0:1

04.07. 16:00. Алмере Сити (Нидерланды) – Телстар (Нидерланды) – 2:1

04.07. 16:00. Арброт (Шотландия) – Бричин (Шотландия) – 4:1

04.07. 16:00. Аустрия Вена (Австрия) – Дебрецен (Венгрия) – 1:1

04.07. 16:00. Баден (Швейцария) – Муттенц (Швейцария) – 2:3

04.07. 16:00. Боттроп (Германия) – РВ Эссен (Германия) – 0:11

04.07. 16:00. Валвейк (Нидерланды) – Йонг АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:1

04.07. 16:00. Дандела (Сев. Ирландия) – Гленторан (Сев. Ирландия) – 3:3

04.07. 16:00. Джонстон Бург (Шотландия) – Элгин Сити (Шотландия) – 2:3

04.07. 16:00. Заглембе (Польша) – Погонь Щецин (Польша) – 2:0

04.07. 16:00. Лимавади (Сев. Ирландия) – Уорренпойнт (Сев. Ирландия) – 4:1

04.07. 16:00. Мехелен (Бельгия) – Бом (Бельгия) – 3:0

04.07. 16:00. Монтроз (Шотландия) – Сент-Джонстон (Шотландия) – 0:3

04.07. 16:00. Мосбрунн (Австрия) – Мангейм (Германия) – 0:14

04.07. 16:00. Нэрн Каунти (Шотландия) – Нэрн Сент-Ниниан (Шотландия) – 1:1

04.07. 16:00. Оденсе (Дания) – Хиллерёд (Дания) – 2:0

04.07. 16:00. РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – Юнион Рошфортуаз (Бельгия) – 0:3

04.07. 16:00. Рутерглен (Шотландия) – Клайд (Шотландия) – 3:1

04.07. 16:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Кромержиж (Чехия) – 5:1

04.07. 16:00. Транент (Шотландия) – Стерлинг (Шотландия) – 2:0

04.07. 16:00. Фернвальд (Германия) – Зиген (Германия) – 0:6

04.07. 16:00. Бангор (Сев. Ирландия) – Ньюингтон (Сев. Ирландия) – 2:1

04.07. 16:00. Форфар Атлетик (Шотландия) – Бэнкс О'Ди (Шотландия) – 2:2

04.07. 16:00. Хаверфордвест (Уэльс) – Гамильтон (Шотландия) – 0:4

04.07. 16:00. Цюрих (Швейцария) – Кринс (Швейцария) – 2:3

04.07. 16:30. Ауэрбах (Германия) – Байройт (Германия) – 1:2

04.07. 16:30. Гойтр Юнайтед (Уэльс) – Берри (Уэльс) – 1:2

04.07. 16:30. Карлсруэ II (Германия) – Зандхаузен (Германия) – 1:2

04.07. 16:30. Оберхаузен (Германия) – Бохум (Германия) – 2:3

04.07. 16:30. Ратенов (Германия) – Унион Берлин (Германия) – 2:12

04.07. 16:30. СВ ВЕЛО (Нидерланды) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 0:8

04.07. 16:30. Хаддингтон Атлетик (Шотландия) – Гала Фейридин (Шотландия) – 0:2

04.07. 17:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – 3:3

04.07. 17:00. Альтах (Австрия) – Хайденхайм (Германия) – 1:2

04.07. 17:00. Баия (Бразилия) – Монтевидео Сити (Уругвай) – 4:1

04.07. 17:00. Балликлэр (Сев. Ирландия) – Портадаун (Сев. Ирландия) – 0:3

04.07. 17:00. Баллимена (Сев. Ирландия) – Лафгол (Сев. Ирландия) – 1:2

04.07. 17:00. Бамбер Бридж (Англия) – Чорли (Англия) – 1:0

04.07. 17:00. Бедшот (Англия) – Олдершот (Англия) – 0:2

04.07. 17:00. БКМА (Армения) – Ширак Гюмри (Армения) – 2:3

04.07. 17:00. Будё/Глимт (Норвегия) – Старт (Норвегия) – 4:0

04.07. 17:00. БФК Пройссен (Германия) – Райникендорфер Фюхсе (Германия) – 3:2

04.07. 17:00. Верлен (Бельгия) – Стандард (Бельгия) – 0:7

04.07. 17:00. Уорксоп (Англия) – Халлам (Англия) – 4:2

04.07. 17:00. Галифакс (Англия) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 1:3

04.07. 17:00. Гиссен (Германия) – Эльферсберг (Германия) – 0:5

04.07. 17:00. Глоссоп (Англия) – Редклифф (Англия) – 0:1

04.07. 17:00. Эймсбери Таун (Англия) – Солсбери (Англия) – 0:7

04.07. 17:00. Эшфорд Таун (Англия) – Фарнем (Англия) – 4:0

04.07. 17:00. Жемапп (Бельгия) – Франк Борен (Бельгия) – 0:8

04.07. 17:00. Зелзате (Бельгия) – Варегем (Бельгия) – 1:2

04.07. 17:00. Инвергордон (Шотландия) – Абердин B (Шотландия) – 1:9

04.07. 17:00. Калломптон Рейнджерс (Англия) – Вестон-сьюпер-Мэр (Англия) – 1:2

04.07. 17:00. Каршолтон (Англия) – Бромли (Англия) – 4:0

04.07. 17:00. Куин оф Саут (Шотландия) – Крусейдерс (Сев. Ирландия) – 1:2

04.07. 17:00. Келти Хартс (Шотландия) – Данфермлин (Шотландия) – 0:3

04.07. 17:00. Клифтонвилл (Сев. Ирландия) – Хиберниан (Шотландия) – 1:5

04.07. 17:00. Кобем (Англия) – Фарнборо (Англия) – 1:3

04.07. 17:00. Крузейро (Бразилия) – Дефенсор Спортинг (Уругвай) – 2:0

04.07. 17:00. Личфилд (Англия) – Тамворт (Англия) – 2:4

04.07. 17:00. Лландидно (Уэльс) – Авро (Англия) – 2:1

04.07. 17:00. Локомотив Лейпциг (Германия) – Кладно (Чехия) – 3:3

04.07. 17:00. Лудогорец (Болгария) – Ботошани (Румыния) – 2:2

04.07. 17:00. Люцерн (Швейцария) – Винтертур (Швейцария) – 3:2

04.07. 17:00. Маклсфилд (Англия) – Хайд (Англия) – 3:0

04.07. 17:00. Маргейт (Англия) – Дувр (Англия) – 0:1

04.07. 17:00. Метлок (Англия) – Барнсли (Англия) – 0:2

04.07. 17:00. Мец (Франция) – Дифферданж (Люксембург) – 1:2

04.07. 17:00. Мортон (Шотландия) – Странрар (Шотландия) – 0:0

04.07. 17:00. Норвич (Англия) – Кингс Линн (Англия) – 2:0

04.07. 17:00. Олфретон (Англия) – Ноттс Каунти (Англия) – 0:5

04.07. 17:00. Питерхед (Шотландия) – Селтик B (Шотландия) – 3:1

04.07. 17:00. Пфеддерсхайм (Германия) – Майнц (Германия) – 0:11

04.07. 17:00. Ракув (Польша) – Пуща (Польша) – 2:0

04.07. 17:00. Сантос (Бразилия) – Униао Сан-Жуан (Бразилия) – 3:0

04.07. 17:00. Тодесфельде (Германия) – Палома (Германия) – 2:1

04.07. 17:00. Юнайтед (Англия) – Брэдфорд (Англия) – 1:2

04.07. 17:00. Фолкстон (Англия) – Кройдон Атл. (Англия) – 5:2

04.07. 17:00. Харинги (Англия) – Энфилд Таун (Англия) – 3:3

04.07. 17:00. Харлоу (Англия) – Бишопс Стортфорд (Англия) – 0:0

04.07. 17:00. Хебберн Таун (Англия) – Уоррингтон Райлендс (Англия) – 5:0

04.07. 17:00. Хелмонд (Нидерланды) – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:2

04.07. 17:00. Холкер (Англия) – Барроу (Англия) – 0:2

04.07. 17:00. Чатем (Англия) – Слау (Англия) – 2:2

04.07. 17:30. Атланте Табаско (Мексика) – Монтеррей (Мексика) – 1:1

04.07. 17:30. БВ Линц (Австрия) – Винер Виктория (Австрия) – 4:0

04.07. 17:30. Грайфсвальд (Германия) – Висмар (Германия) – 6:1

04.07. 17:30. Унион Гуртен (Австрия) – Герта Вельс (Австрия) – 2:3

04.07. 18:00. Аякс (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 1:3

04.07. 18:00. Брно (Чехия) – Меркуря-Чук (Румыния) – 2:1

04.07. 18:00. Зепперен-Брустем (Бельгия) – Синт-Трейден (Бельгия) – 0:6

04.07. 18:00. Кишварда (Венгрия) – Прешов (Словакия) – 5:0

04.07. 18:00. КСК Беверен (Бельгия) – СК Беверен (Бельгия) – 1:8

04.07. 18:00. Локомотив Горна (Болгария) – Фратрия (Болгария) – 1:2

04.07. 18:00. Локомотив Пловдив (Болгария) – Арда (Болгария) – 2:0

04.07. 18:00. Локомотив София (Болгария) – Дукаджини (Косово) – 3:3

04.07. 18:00. Пяст Гливице (Польша) – Острава (Чехия) – 1:0

04.07. 18:00. Пушкаш Академи (Венгрия) – Слован Братислава (Словакия) – 1:0

04.07. 18:00. Септември София (Болгария) – Славия София (Болгария) – 2:3

04.07. 18:00. Серветт (Швейцария) – Стад Ньонне (Швейцария) – 1:1

04.07. 18:00. Словацко (Чехия) – Спартак Трнава (Словакия) – 1:1

04.07. 18:00. Фронау (Германия) – Герта Берлин (Германия) – 0:15

04.07. 18:00. Шальке II (Германия) – Гифенбек (Германия) – 2:0

04.07. 18:00. Шкендия Арачиново (Сев. Македония) – Арсими (Сев. Македония) – 1:1

04.07. 18:00. Ягеллония (Польша) – Погонь Седльце (Польша) – 4:1

04.07. 18:00. Янтра Габрово (Болгария) – Лудогорец II (Болгария) – 3:2

04.07. 18:30. Видзев Лодзь (Польша) – Дун. Стреда (Словакия) – 0:0

04.07. 18:30. ВСГ Сваровски (Австрия) – Гурник Забже (Польша) – 0:0

04.07. 18:30. Марибор (Словения) – Железничар Панчево (Сербия) – 1:1

04.07. 18:30. Нафта (Словения) – Гонвед (Венгрия) – 0:3

04.07. 18:30. Рилски Спортист (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 1:0

04.07. 18:30. Хартберг (Австрия) – Уйпешт (Венгрия) – 1:1

04.07. 19:00. Ботев Пловдив (Болгария) – Спартак (Болгария) – 1:0

04.07. 19:00. Вараждин (Хорватия) – ЦСКА 1948 София (Болгария) – 1:0

04.07. 19:00. Эмден (Германия) – Санкт-Паули (Германия) – 1:3

04.07. 19:00. Зелёна-Гура (Польша) – Медзь Легница (Польша) – 3:1

04.07. 19:00. Минерос де Сакатекас (Мексика) – Хуарес (Мексика) – 1:3

04.07. 19:00. Мура (Словения) – Ноах (Армения) – 1:1

04.07. 19:00. Олимпия Любляна (Словения) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:1

04.07. 19:00. Радник (Сербия) – Будучност (Черногория) – 3:1

04.07. 19:00. Данди (Шотландия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:2

04.07. 19:00. Фюрстенфельд (Австрия) – Москирхен (Австрия) – 7:4

04.07. 19:00. Целе (Словения) – Чукарички (Сербия) – 1:1

04.07. 19:00. Шлёнск Вроцлав (Польша) – Хробры Глогув (Польша) – 4:1

04.07. 19:30. Белупо (Хорватия) – Залаэгерсег (Венгрия) – 2:3

04.07. 19:30. Горица (Хорватия) – Заря (Украина) – 2:1

04.07. 19:30. Локомотива Загреб (Хорватия) – НК Браво (Словения) – 3:1

04.07. 20:00. Амштеттен (Австрия) – Хорн (Австрия) – 1:0

04.07. 20:00. Вольфсбергер (Австрия) – Санкт-Михаэль Лаванталь (Австрия) – 2:2

04.07. 20:00. Осиек (Хорватия) – Пакш (Венгрия) – 0:4

04.07. 21:30. Дечич (Черногория) – Арсенал Тиват (Черногория) – 4:1

04.07. 23:00. Атлас (Мексика) – Некакса (Мексика) – 0:0

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