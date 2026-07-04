Товарищеские матчи, 3 июля. Победа Динамо над чемпионами Австрии

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Киевское Динамо провело заключительный контрольный матч на сборах в Австрии. Соперником киевлян стал ЛАСК, действующий чемпион Австрии. Столичная команда одержала победу со счетом 2:0. Дубль оформил Матвей Пономаренко (32 и 80 мин).

Львовские Карпаты на собственной базе в с. Бартатов (Львовская область) переиграли Ниву Тернополь (2:1). Голы забили: Ярослав Карабин, 49, Владислав Резник, 55 – Святослав Боцкив, 84.

Киевская Оболонь в Буче нанесла поражение команде Нива Винница (2:0). Голы: Тарас Лях, 3, Артем Черный, 90.

Товарищеские матчи. 3 июля 2026

03.07. 09:00. Бней-Иегуда (Израиль) – Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – 3:3

03.07. 10:00. Ирони Тверия (Израиль) – Нетания (Израиль) – 3:3

03.07. 10:00. Карпаты Львов (Украина) – Нива Тернополь (Украина) – 2:1

03.07. 11:00. Черно Море (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 1:0

03.07. 12:00. Арка Гдыня (Польша) – Петролул (Румыния) – 2:0

03.07. 12:00. Нови-Београд (Сербия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:0

03.07. 12:00. Прушкув (Польша) – Млава (Польша) – 4:1

03.07. 12:00. Тренчин (Словакия) – Злин (Чехия) – 1:3

03.07. 12:00. Университатя Клуж (Румыния) – Ньиредьхаза (Венгрия) – 0:3

03.07. 13:00. Вайле (Дания) – Раннерс (Дания) – 2:2

03.07. 13:00. Видовре ИФ (Дания) – Кеге (Дания) – 1:0

03.07. 13:00. Лиллестрем (Норвегия) – Сарпсборг 08 (Норвегия) – 3:1

03.07. 14:00. Ольборг (Дания) – Виборг (Дания) – 3:1

03.07. 15:00. Брага (Португалия) – Сан-Жуан-де-Вер (Португалия) – 1:0

03.07. 15:00. Витесс (Нидерланды) – Рода (Нидерланды) – 1:1

03.07. 15:00. Йонг Утрехт (Нидерланды) – Вердер Бремен II (Германия) – 1:2

03.07. 15:00. Мотор Люблин (Польша) – Варта Познань (Польша) – 4:1

03.07. 15:00. Сеннерйюск (Дания) – Викинг (Норвегия) – 1:1

03.07. 16:00. Бранн (Норвегия) – Кристиансунн (Норвегия) – 1:2

03.07. 16:00. Рид (Австрия) – Регенсбург (Германия) – 2:4

03.07. 16:30. Штурм Грац II (Австрия) – Гонвед (Венгрия) – 1:2

03.07. 17:00. Оболонь (Украина) – Нива Винница (Украина) – 2:0

03.07. 17:00. Штурм Грац (Австрия) – Кошице (Словакия) – 2:2

03.07. 17:30. Фарул Констанца (Румыния) – Оцелул (Румыния) – 0:0

03.07. 18:00. Биль (Швейцария) – Ивердон (Швейцария) – 0:0

03.07. 18:00. Ботев Враца (Болгария) – Бейтар Иерусалим (Израиль) – 2:2

03.07. 18:00. Динамо Киев (Украина) – ЛАСК (Австрия) – 2:0

03.07. 18:00. Клуб Леон (Мексика) – Тапатио (Мексика) – 4:2

03.07. 18:00. Краковия (Польша) – Пафос (Кипр) – 1:2

03.07. 18:00. Остин (США) – Керетаро (Мексика) – 0:1

03.07. 18:00. Црвена Звезда (Сербия) – БВ Линц (Австрия) – 2:2

03.07. 18:00. Яблонец (Чехия) – Усти-над-Лабем (Чехия) – 1:1

03.07. 19:00. Ауденарде (Бельгия) – Варегем (Бельгия) – 0:3

03.07. 19:00. БФК Динамо (Германия) – Феникс Любек (Германия) – 1:1

03.07. 19:00. Вольфсберг (Австрия) – Адмира (Австрия) – 8:2

03.07. 19:00. Энерги Коттбус (Германия) – Альтглинике (Германия) – 1:1

03.07. 19:00. Радомле (Словения) – Риека (Хорватия) – 0:2

03.07. 19:00. Санкт-Пельтен (Австрия) – Артис Брно (Чехия) – 1:1

03.07. 19:00. Тренчин (Словакия) – Интер Братислава (Словакия) – 0:1

03.07. 19:00. ЦСКА София (Болгария) – Марек (Болгария) – 3:0

03.07. 19:00. Швайнфурт (Германия) – Цвиккау (Германия) – 4:2

03.07. 19:00. Шенинген (Германия) – Галлешер (Германия) – 1:4

03.07. 19:30. Бауцен (Германия) – Дрезден (Германия) – 0:14

03.07. 19:30. Винер (Австрия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 1:2

03.07. 19:30. Галле (Германия) – Бабельсберг (Германия) – 1:3

03.07. 19:30. Германия Теферен (Германия) – Алеманния Аахен (Германия) – 1:6

03.07. 19:30. Дойчландсбергер (Австрия) – Капфенберг (Австрия) – 2:7

03.07. 19:30. Донауфельд Вена (Австрия) – Цветтль (Австрия) – 4:1

03.07. 19:30. Истра 1961 (Хорватия) – Опатия (Хорватия) – 3:0

03.07. 19:30. Кремзер (Австрия) – Фирст Вена (Австрия) – 0:2

03.07. 19:30. Кухль (Австрия) – СК Голлинг (Австрия) – 6:1

03.07. 19:30. Мойзельвиц (Германия) – Ауе (Германия) – 0:3

03.07. 20:00. Брегенц (Австрия) – Брюль (Швейцария) – 4:0

03.07. 20:00. Груне Стер (Нидерланды) – Эйпен (Бельгия) – 0:1

03.07. 20:00. Единство Уб (Сербия) – Явор (Сербия) – 0:1

03.07. 20:00. Кальсдорф (Австрия) – Маннсдорф (Австрия) – 1:1

03.07. 20:00. Маргаретен (Австрия) – Глоггниц (Австрия) – 1:4

03.07. 20:00. Маттерсбург СФ 2020 (Австрия) – Аустрия (Ам) (Австрия) – 3:1

03.07. 20:00. Мец (Франция) – Мондорф (Люксембург) – 5:2

03.07. 20:00. Монгайм (Германия) – Дюссельдорф (Германия) – 0:6

03.07. 20:00. Ситтард (Нидерланды) – Льерс СК (Бельгия) – 1:0

03.07. 20:00. СФ Вильдон (Австрия) – АСК Фойтсберг (Австрия) – 0:3

03.07. 20:00. Херенвен (Нидерланды) – Де Графсхап (Нидерланды) – 7:2

03.07. 20:00. Швабах (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 1:3

03.07. 20:30. Дельменхорст (Германия) – Папенбург (Германия) – 5:1

03.07. 20:45. Дюдинген (Швейцария) – Приштина Берн (Швейцария) – 0:3

03.07. 21:30. Кармартен Таун (Уэльс) – Трефелин (Уэльс) – 4:2

03.07. 21:30. Колвин-Бей (Уэльс) – Денби (Уэльс) – 1:2

03.07. 21:30. Фламенго (Бразилия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 2:2

03.07. 21:30. Форрс Механикс (Шотландия) – Инвернесс U20 (Шотландия) – 2:1

03.07. 21:45. Дартфорд (Англия) – Чарльтон (Англия) – 0:1

03.07. 21:45. Карау Эли (Уэльс) – Кройсисейлиог (Уэльс) – 5:1

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