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  4. Товарищеские матчи, 2 июля. Поражение Динамо, Полесье за день забило 15 раз
Украина. Премьер лига
03 июля 2026, 14:49 | Обновлено 03 июля 2026, 15:06
252
0

Товарищеские матчи, 2 июля. Поражение Динамо, Полесье за день забило 15 раз

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

03 июля 2026, 14:49 | Обновлено 03 июля 2026, 15:06
252
0
Товарищеские матчи, 2 июля. Поражение Динамо, Полесье за день забило 15 раз
ФК Динамо
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Киевское Динамо потерпело первое поражение на летних сборах в Австрии, уступив Рапиду из Бухареста (1:3). Голы забили: Виталий Буяльский, 56 (пен) – Омар Эль-Сави, 53, Борисав Бурмаз, 76 (пен), Мохаммед Камара, 89.

Житомирское Полесье в Австрии провело за день два спарринга, в которых забило 15 мячей. Сначала команда Руслана Ротаня нанесла поражение команде Сабах Баку (4:1), чемпиону Азербайджана. Голы забили: Леандру Андраде, 22, Олег Федор, 37, Борис Крушинский, 58, Игорь Краснопир, 90 – гол, 48.

Вечером Полесье разгромило команду Вергль из Австрии (11:0). Хет-трики для житомирской команды оформили Игорь Краснопир и Александр Филиппов. Голы забили: Голы: Игорь Краснопир, 1, 11, 36, Владислав Велетень, 16 (пен), Александр Андриевский, 33, Александр Филиппов, 59, 74, 85, Владислав Велетень, 62, Богдан Панчишин, 71, Михаил Раско, 73.

Львовские Карпаты на собственной базе сыграли вничью с командой Феникс-Мариуполь (1:1). Голы забили: Тимур Стецьков, 69 – Владислав Бугай, 53.

Товарищеские матчи. 2 июля 2026

  • 02.07. 04:30. Нью-Мексико (США) – Атланте Табаско (Мексика) – 3:3
  • 02.07. 10:00. Карпаты Львов (Украина) – Феникс-Мариуполь (Украина) – 1:1
  • 02.07. 12:00. Университатя Клуж (Румыния) – Войводина (Сербия) – 0:3
  • 02.07. 18:00. Бешикташ (Турция) – Дьормот (Венгрия) – 2:1
  • 02.07. 18:00. Вечиста Краков (Польша) – Артис Брно (Чехия) – 1:2
  • 02.07. 18:00. Динамо Киев (Украина) – Рапид Бухарест (Румыния) – 1:3
  • 02.07. 18:00. Нюрнберг II (Германия) – Легия (Польша) – 2:2
  • 02.07. 18:00. Пакш (Венгрия) – Данди (Шотландия) – 1:2
  • 02.07. 18:00. Полесье Житомир (Украина) – Сабах Баку (Азербайджан) – 4:1
  • 02.07. 18:00. Силекс (Северная Македония) – Балкани (Косово) – 4:0
  • 02.07. 18:00. Хойничанка (Польша) – Петролул (Румыния) – 1:4
  • 02.07. 19:00. Алюминий (Словения) – Партизан (Сербия) – 1:2
  • 02.07. 19:00. Вараждин (Хорватия) – Волунтари (Румыния) – 2:1
  • 02.07. 19:00. Копер (Словения) – Корвинул (Румыния) – 1:0
  • 02.07. 19:00. Ляйтапродерсдорф (Австрия) – Трайскирхен (Австрия) – 0:2
  • 02.07. 19:00. Нефтчи Баку (Азербайджан) – ЧФР Клуж (Румыния) – 1:2
  • 02.07. 19:00. Ядран Декани (Словения) – АКС Арджеш (Румыния) – 0:4
  • 02.07. 19:30. Гросупле (Словения) – Динамо Загреб (Хорватия) – 0:9
  • 02.07. 19:30. Дассендорф (Германия) – Санкт-Паули II (Германия) – 1:2
  • 02.07. 19:45. Эрланген (Германия) – Ансбах 09 (Германия) – 1:1
  • 02.07. 20:00. Пекело (Германия) – Арминия Билефельд (Германия) – 3:7
  • 02.07. 20:30. Вергль (Австрия) – Полесье Житомир (Украина) – 0:11
  • 02.07. 21:00. Коув Рейнджерс (Шотландия) – Таррифф Юнайтед (Шотландия) – 1:0
  • 02.07. 21:30. Чатем (Англия) – Эрит энд Белведер (Англия) – 3:0
  • 02.07. 22:00. Данди B (Шотландия) – Питерхед (Шотландия) – 1:3

Видео матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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