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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 14:23 | Обновлено 02 июля 2026, 15:02
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Товарищеские матчи, 1 июля. Успех Черноморца, Буковины, Харькова, Эпицентра

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

02 июля 2026, 14:23 | Обновлено 02 июля 2026, 15:02
140
0
Товарищеские матчи, 1 июля. Успех Черноморца, Буковины, Харькова, Эпицентра
ФК Черноморец
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Одесский Черноморец дома переиграл Кривбасс из Кривого Рога (2:1). Игра прошла в городе Одесса на стадионе СОК Люстдорф. Голы забили: Ян Юрчец, 5 (автогол), Виталий Фарасеенко, 62 – Джовани Эрберт, 54.

Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл первый матч под новым названием. На сборах в Австрии команда из Харькова разгромила Карабах из Азербайджана (6:2). Голы: Эрмир Рашица, 4 (пен), Карлос Парако, 24, 45, Рамик Гаджиев, 60, Кауан Баптистелла, 64, Себастьян Кастильо, 69 – Муаддиб, 47, Борхес, 68 (пен).

Эпицентр в товарищеском матче дома одолел Агробизнес из Волочиска (3:1). Матч прошел в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) на стадионе им. Григория Тонкочеева. Голы забили: Андрей Ризнык, 2, Кирилл Ковалец, 67, Вадим Сидун, 83 – Николай Миронюк, 32.

Верес на родном стадионе Авангард в Ровно уступил Буковине из Черновцов, новичку УПЛ (2:3). Голы забили: Семен Вовченко, 30, игрок на просмотре, 79 (пен) – Максим Задерака, 45+1, Назар Гамолов, 45+2, Виталий Груша, 90.

Александрия на домашнем стадионе КСК Ника одолела Полтаву (5:2) в матче команд, вылетевших из УПЛ в Первую лигу. Голами отметились: Хуссейн Туати, Брайан Кастильо, Артур Андрейчик, Максим Третьяков, Остап Притула – Богдан Кобзарь, игрок на просмотре.

Товарищеские матчи. 1 июля 2026

  • 01.07. 10:30. Септември София (Болгария) – Вихрен (Болгария) – 2:0
  • 01.07. 11:00. Висла (Польша) – Пуща (Польша) – 4:0
  • 01.07. 11:00. МТК Будапешт (Венгрия) – Вашаш (Венгрия) – 3:1
  • 01.07. 11:00. ЦСКА София II (Болгария) – Монтана (Болгария) – 1:1
  • 01.07. 11:15. ГКС Катовице (Польша) – Пяст Гливице (Польша) – 0:1
  • 01.07. 11:30. Айка (Венгрия) – Залаэгерсег (Венгрия) – 3:2
  • 01.07. 11:30. Видеотон (Венгрия) – Надьканижа (Венгрия) – 2:0
  • 01.07. 12:00. АФ Эльбасани (Албания) – ОФК Петровац (Черногория) – 2:1
  • 01.07. 12:00. Земун (Сербия) – Морнар Бар (Черногория) – 1:2
  • 01.07. 12:00. Корвинул (Румыния) – Пюник Ереван (Армения) – 2:0
  • 01.07. 12:00. ЛКС Лодзь (Польша) – Динамо Бухарест (Румыния) – 0:4
  • 01.07. 12:00. Одра Ополе (Польша) – Пардубице (Чехия) – 1:1
  • 01.07. 12:00. Острава (Чехия) – Кромержиж (Чехия) – 3:1
  • 01.07. 12:00. Островец-Свентокшиски (Польша) – Стар Стараховице (Польша) – 6:0
  • 01.07. 12:00. Хробры Глогув (Польша) – Зелёна-Гура (Польша) – 3:1
  • 01.07. 13:00. Сталь Мелец (Польша) – Подгале Новы-Тарг (Польша) – 1:5
  • 01.07. 13:00. Черноморец (Украина) – Кривбасс (Украина) – 2:1
  • 01.07. 13:30. Радомяк Радом (Польша) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – 2:3
  • 01.07. 14:00. Карабах (Азербайджан) – Харьков (Украина) – 2:6
  • 01.07. 15:00. Аустрия Лустенау (Австрия) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:0
  • 01.07. 15:00. Гленторан (Северная Ирландия) – Килмарнок (Шотландия) – 0:4
  • 01.07. 16:00. Эпицентр (Украина) – Агробизнес (Украина) – 3:1
  • 01.07. 17:00. Ауэ (Германия) – Йиглава (Чехия) – 3:1
  • 01.07. 17:00. Гуменне (Словакия) – Локомотив Кошице (Словакия) – 2:2
  • 01.07. 17:00. Александрия (Украина) – Полтава (Украина) – 5:2
  • 01.07. 17:30. ГКС Катовице (Польша) – Медзь Легница (Польша) – 2:0
  • 01.07. 17:30. Раднички 1923 (Сербия) – ОФК Белград (Сербия) – 1:2
  • 01.07. 18:00. Верес (Украина) – Буковина (Украина) – 2:3
  • 01.07. 18:00. Виктория Пльзень (Чехия) – Спартак Трнава (Словакия) – 1:1
  • 01.07. 18:00. Заглембе (Польша) – Подбрезова (Словакия) – 3:2
  • 01.07. 18:00. Морнар Бар (Черногория) – ОФК Петровац (Черногория) – 0:0
  • 01.07. 18:00. ПАОК (Греция) – СК Беверен (Бельгия) – 4:1
  • 01.07. 18:00. Рилски Спортист (Болгария) – Арда (Болгария) – 0:2
  • 01.07. 18:00. Сигма Оломоуц (Чехия) – Скалица (Словакия) – 0:0
  • 01.07. 18:00. Славия Прага (Чехия) – Влашим (Чехия) – 1:2
  • 01.07. 18:00. Тисакечке (Венгрия) – Брно (Чехия) – 2:4
  • 01.07. 18:00. Пардубице (Чехия) – Жилина (Словакия) – 2:2
  • 01.07. 18:00. Хелмонд (Нидерланды) – Панатинаикос (Греция) – 0:4
  • 01.07. 18:00. Черно Море (Болгария) – Локомотив Горна (Болгария) – 0:0
  • 01.07. 18:30. Ботев Пловдив (Болгария) – Черноморец 1919 (Болгария) – 4:0
  • 01.07. 18:30. Лудогорец II (Болгария) – Несебыр (Болгария) – 1:1
  • 01.07. 18:30. Раднички Ниш (Сербия) – Меркуря-Чук (Румыния) – 0:2
  • 01.07. 18:30. Славия София (Болгария) – Ботошани (Румыния) – 4:0
  • 01.07. 18:30. Струга (Северная Македония) – Динамо Тирана (Албания) – 1:1
  • 01.07. 18:30. Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан) – 1:0
  • 01.07. 19:00. БКВ Эльоре (Венгрия) – Тисафюред (Венгрия) – 4:5
  • 01.07. 19:00. Ботев Враца (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 2:1
  • 01.07. 19:00. Винтертур (Швейцария) – Санкт-Галлен (Швейцария) – 0:1
  • 01.07. 19:00. Галанта (Словакия) – Малженице (Словакия) – 2:3
  • 01.07. 19:00. Дунав Русе (Болгария) – Добруджа (Болгария) – 1:1
  • 01.07. 19:00. Ксамакс (Швейцария) – Сьон (Швейцария) – 2:4
  • 01.07. 19:00. Локомотива Загреб (Хорватия) – Влазния (Албания) – 2:1
  • 01.07. 19:00. Нойштрелиц (Германия) – РСФ Айнтрахт (Германия) – 0:2
  • 01.07. 19:00. Падерборн II (Германия) – Виденбрюк (Германия) – 2:0
  • 01.07. 19:00. Попрад (Словакия) – Липтовски Микулаш (Словакия) – 1:4
  • 01.07. 19:00. Рудеш (Хорватия) – Чукарички (Сербия) – 3:4
  • 01.07. 19:00. СК Вайц (Австрия) – Хартберг (Австрия) – 3:2
  • 01.07. 19:00. Хуарес (Мексика) – Атлетико Ла-Пас (Мексика) – 2:2
  • 01.07. 19:00. ЦСКА 1948 София (Болгария) – Марибор (Словения) – 3:3
  • 01.07. 19:00. Швабмюнхен (Германия) – Ульм (Германия) – 1:3
  • 01.07. 19:15. Целе (Словения) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 0:1
  • 01.07. 19:30. Мачва Шабац (Сербия) – Нови-Пазар (Сербия) – 2:1
  • 01.07. 19:30. Омония (Кипр) – Динамо Бухарест (Румыния) – 2:1
  • 01.07. 19:30. Хам (Швейцария) – Грассхопперс (Швейцария) – 2:3
  • 01.07. 19:30. Хеми Лейпциг (Германия) – Айхштет (Германия) – 3:1
  • 01.07. 20:00. Арсенал Тиват (Черногория) – Младост ДГ (Черногория) – 1:0
  • 01.07. 20:00. Аугсбург II (Германия) – Коттерн-Санкт-Манг (Германия) – 1:1
  • 01.07. 20:00. Боруссия Хильдесхайм (Германия) – Вольфенбюттель (Германия) – 6:0
  • 01.07. 20:00. Бургхаузен (Германия) – Шальдинг-Хайнинг (Германия) – 4:2
  • 01.07. 20:00. Гроссшварценлое (Германия) – Гройтер Фюрт II (Германия) – 3:5
  • 01.07. 20:00. Де Трефферс (Нидерланды) – Неймеген (Нидерланды) – 1:1
  • 01.07. 20:00. Золотурн (Швейцария) – Янг Бойз II (Швейцария) – 2:1
  • 01.07. 20:00. Корнойбург (Австрия) – Винер Виктория (Австрия) – 2:1
  • 01.07. 20:00. Любек (Германия) – СК Виктория Гамбург (Германия) – 0:1
  • 01.07. 20:00. Младост Лучани (Сербия) – Нови-Београд (Сербия) – 1:0
  • 01.07. 20:00. Спортинг Локерен (Бельгия) – Ауденарде (Бельгия) – 6:0
  • 01.07. 20:00. Сутьеска (Черногория) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 1:2
  • 01.07. 20:00. Тасмания Берлин (Германия) – ТБ Берлин (Германия) – 3:0
  • 01.07. 20:30. Дифферданж (Люксембург) – Ф91 Дюделанж (Люксембург) – 2:0
  • 01.07. 20:30. Тессендерло (Бельгия) – Синт-Трейден (Бельгия) – 1:2
  • 01.07. 21:30. Монтроз (Шотландия) – Сивил Сервис Строллерс (Шотландия) – 1:1
  • 01.07. 23:00. Атлас (Мексика) – Атлетико Сан-Луис (Мексика) – 0:1
  • 01.07. 23:00. Коррекаминос (Мексика) – Некакса (Мексика) – 3:6
  • 01.07. 23:00. Пуэбла (Мексика) – Тласкала (Мексика) – 3:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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