Эпицентр – Агробизнес – 3:1. Игра в Каменце-Подольском. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье
Клуб Эпицентр одержал победу над командой Агробизнес из Волочиска в контрольном матче.
Спарринг состоялся 1 июля в Каменце-Подольском. Поединок завершился со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Андрей Ризник завершил быструю атаку, выйдя один на один с вратарем и переиграв его. Еще до перерыва хозяева восстановили равновесие, на 32-й минуте Николай Миронюк точно пробил и сделал счет 1:1.
Во втором тайме преимущество было на стороне хозяев. На 67-й минуте Кирилл Ковалец точным дальним ударом вывел Эпицентр вперед, а за 10 минут до завершения встречи он ассистировал Вадиму Сидуну, который установил окончательный счет (3:1).
Следующий контрольный матч Эпицентр проведет 4 июля в 11:00 дома против черновицкой Буковины.
Товарищеский матч. 1 июля 2026
Каменец-Подольский, стадион им. Григория Тонкочеева
Эпицентр Каменец-Подольский – Агробизнес Волочиск – 3:1
Голы: Николай Миронюк, 32, Кирилл Ковалец, 67, Вадим Сидун, 83 – Андрей Ризник, 2
Эпицентр (первый тайм): Билык, Нил Кош, игрок на просмотре, Климец, Кирюханцев, Таварес, Запорожец, Миронюк, Рохас, Сифуэнтес, Евпак.
Эпицентр (второй тайм): Федотов, Григоращук, В. Кристин, С. Кристин, Бойко, Липовуз, Козак, игрок на просмотре, Лучкевич, Ковалец, Евпак (Сидун, 69).
Видео голов и обзор матча
Відеозапис матчу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская команда удачно стартовала на чемпионате Европы U-19
Витиньо стал полноценным игроком бразильского «Интернасьоналя»