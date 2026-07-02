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Товарищеские матчи
Эпицентр
01.07.2026 16:00 – FT 3 : 1
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 15:19 | Обновлено 02 июля 2026, 15:53
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Эпицентр – Агробизнес – 3:1. Игра в Каменце-Подольском. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в летнее межсезонье

02 июля 2026, 15:19 | Обновлено 02 июля 2026, 15:53
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Эпицентр – Агробизнес – 3:1. Игра в Каменце-Подольском. Видео голов и обзор
ФК Эпицентр
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Клуб Эпицентр одержал победу над командой Агробизнес из Волочиска в контрольном матче.

Спарринг состоялся 1 июля в Каменце-Подольском. Поединок завершился со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Андрей Ризник завершил быструю атаку, выйдя один на один с вратарем и переиграв его. Еще до перерыва хозяева восстановили равновесие, на 32-й минуте Николай Миронюк точно пробил и сделал счет 1:1.

Во втором тайме преимущество было на стороне хозяев. На 67-й минуте Кирилл Ковалец точным дальним ударом вывел Эпицентр вперед, а за 10 минут до завершения встречи он ассистировал Вадиму Сидуну, который установил окончательный счет (3:1).

Следующий контрольный матч Эпицентр проведет 4 июля в 11:00 дома против черновицкой Буковины.

Товарищеский матч. 1 июля 2026

Каменец-Подольский, стадион им. Григория Тонкочеева

Эпицентр Каменец-Подольский – Агробизнес Волочиск – 3:1

Голы: Николай Миронюк, 32, Кирилл Ковалец, 67, Вадим Сидун, 83 – Андрей Ризник, 2

Эпицентр (первый тайм): Билык, Нил Кош, игрок на просмотре, Климец, Кирюханцев, Таварес, Запорожец, Миронюк, Рохас, Сифуэнтес, Евпак.

Эпицентр (второй тайм): Федотов, Григоращук, В. Кристин, С. Кристин, Бойко, Липовуз, Козак, игрок на просмотре, Лучкевич, Ковалец, Евпак (Сидун, 69).

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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