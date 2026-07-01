Волевая победа. Эпицентр в товарищеском матче обыграл Агробизнес
Поединок «Эпицентр» – «Агробизнес» завершился со счетом 3:1
Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В среду, 1 июля, «Эпицентр» и «Агробизнес» провели товарищеский матч.
«Агробизнес» открыл счет уже на третьей минуте. Андрей Ризнык выиграл силовую борьбу у соперника и пробил в левый угол.
«Эпицентр» отыгрался на 31-й минуте. Николай Миронюк сравнял счет после передачи Максима Евпака.
Во втором тайме «Эпицентр» забил еще два мяча. Авторами голов стали Кирилл Ковалец и Вадим Сидун.
Товарищеский матч. Дунаевцы. 1 июля
«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Агробизнес» (Волочиск) – 3:1
Голы: Миронюк, 31, Ковалец, 67, Сидун, 83 – Ризнык, 3
Видеозапись матча
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