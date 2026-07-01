Волевая победа. Эпицентр в товарищеском матче обыграл Агробизнес

Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В среду, 1 июля, «Эпицентр» и «Агробизнес» провели товарищеский матч.

«Агробизнес» открыл счет уже на третьей минуте. Андрей Ризнык выиграл силовую борьбу у соперника и пробил в левый угол.

«Эпицентр» отыгрался на 31-й минуте. Николай Миронюк сравнял счет после передачи Максима Евпака.

Во втором тайме «Эпицентр» забил еще два мяча. Авторами голов стали Кирилл Ковалец и Вадим Сидун.

Товарищеский матч. Дунаевцы. 1 июля

«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Агробизнес» (Волочиск) – 3:1

Голы: Миронюк, 31, Ковалец, 67, Сидун, 83 – Ризнык, 3

Видеозапись матча