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Эпицентр
01.07.2026 16:00 – FT 3 : 1
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 18:15 | Обновлено 01 июля 2026, 18:18
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0

Волевая победа. Эпицентр в товарищеском матче обыграл Агробизнес

Поединок «Эпицентр» – «Агробизнес» завершился со счетом 3:1

01 июля 2026, 18:15 | Обновлено 01 июля 2026, 18:18
280
0
Волевая победа. Эпицентр в товарищеском матче обыграл Агробизнес
ФК Эпицентр
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Клубы УПЛ и Первой лиги продолжают подготовку к старту нового сезона. В среду, 1 июля, «Эпицентр» и «Агробизнес» провели товарищеский матч.

«Агробизнес» открыл счет уже на третьей минуте. Андрей Ризнык выиграл силовую борьбу у соперника и пробил в левый угол.

«Эпицентр» отыгрался на 31-й минуте. Николай Миронюк сравнял счет после передачи Максима Евпака.

Во втором тайме «Эпицентр» забил еще два мяча. Авторами голов стали Кирилл Ковалец и Вадим Сидун.

Товарищеский матч. Дунаевцы. 1 июля

«Эпицентр» (Каменец-Подольский) – «Агробизнес» (Волочиск) – 3:1

Голы: Миронюк, 31, Ковалец, 67, Сидун, 83 – Ризнык, 3

Видеозапись матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Агробизнес Эпицентр Каменец-Подольский Николай Миронюк Кирилл Ковалец Вадим Сидун Андрей Ризнык
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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