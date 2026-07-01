Эпицентр – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
1 июля в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Агробизнес Волочиск.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) на стадионе им. Григория Тонкочеева.
В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Эпицентр занял 4-е место в Первой лиге и проиграл переходные матчи.
Эпицентр – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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