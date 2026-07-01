Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Агробизнес Волочиск.

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Матч пройдет в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) на стадионе им. Григория Тонкочеева.

В прошлом сезоне Эпицентр сохранил место в УПЛ, а Эпицентр занял 4-е место в Первой лиге и проиграл переходные матчи.

Эпицентр – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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