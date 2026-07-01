Товарищеские матчи, 30 июня. ЛНЗ забил 6 мячей, ничья для Зари

​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Черкасский ЛНЗ под руководством Виталия Пономарева проводит учебно-тренировочные сборы в Словении, однако игра против клуба Штурм Грац прошла на ATV-Riesneralm-Arena в Австрии. Голы забили: Марк Ассинор, 19, 28, 39, Геннадий Пасич, 26, Данило Кравчук, 58, Джевисон Беннетт, 80 – голы, 7, 87

Луганская Заря в словенском гороже Чатеж сыграла вничью с командой Шкендия из Северной Македонии (2:2). У команды Виктора Скрипника голы забили Домагой Елавич и Федор Задорожный (с пенальти), но соперники дважды сравнивали счет.

Товарищеские матчи. 30 июня 2026

30.06. 13:00. Казинцбарцика (Венгрия) – Михаловце (Словакия) – 0:0

30.06. 15:00. Валвейк (Нидерланды) – Оберхаузен (Германия) – 2:1

30.06. 15:00. Олимпия Грудзендз (Польша) – Петролул (Румыния) – 4:1

30.06. 17:00. Арау (Швейцария) – Санкт-Галлен II (Швейцария) – 1:3

30.06. 18:00. Виртус (Сан-Марино) – Вардар (Северная Македония) – 2:3

30.06. 18:00. Волунтари (Румыния) – Тисакечке (Венгрия) – 3:2

30.06. 18:00. Ньиредьхаза (Венгрия) – Брно (Чехия) – 0:3

30.06. 18:00. Таборско (Чехия) – Амштеттен (Австрия) – 0:3

30.06. 18:30. Хидденгаузен (Германия) – Редингхаузен (Германия) – 0:5

30.06. 18:30. Магдебург II (Германия) – Шенинген (Германия) – 2:2

30.06. 19:00. Альтона (Германия) – Санкт-Паули (Германия) – 2:6

30.06. 19:00. Железничар Панчево (Сербия) – Вольфсберг (Австрия) – 0:2

30.06. 19:00. Заря (Украина) – Шкендия (Северная Македония) – 2:2

30.06. 19:00. Левски (Болгария) – Радник (Сербия) – 5:0

30.06. 19:00. Штурм Грац (Австрия) – ЛНЗ Черкассы (Украина) – 2:6

30.06. 19:30. Гросупле (Словения) – Риека (Хорватия) – 0:3

30.06. 19:30. Дигем (Бельгия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 0:7

30.06. 20:00. ВВ Шевремон (Нидерланды) – Рода (Нидерланды) – 0:10

30.06. 20:00. Луе-Вильденау (Германия) – Фильцинг (Германия) – 1:7

30.06. 20:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Алашкерт (Армения) – 1:0

30.06. 20:30. Эйндховен (Нидерланды) – УНА (Нидерланды) – 3:1

30.06. 21:00. Коув Рейнджерс (Шотл.) – Инверури Локо Уоркс (Шотл.) – 4:1

30.06. 21:30. Аллоа (Шотландия) – Ливингстон (Шотландия) – 0:3

30.06. 21:30. Эйр (Шотландия) – Дамбартон (Шотландия) – 3:0

30.06. 21:30. Клехнакаддин (Шотландия) – Росс Каунти (Шотландия) – 0:2

30.06. 21:30. Масселбург (Шотландия) – Престон Атлетик (Шотландия) – 3:2

30.06. 21:30. Молд Александра (Уэльс) – Эйрбас (Уэльс) – 3:4

30.06. 21:30. Рейт (Шотландия) – Эдинбург Сити (Шотландия) – 4:0

30.06. 21:45. Гретна 2008 (Шотландия) – Аннан (Шотландия) – 2:4

30.06. 21:45. Данипейс (Шотландия) – Арброт (Шотландия) – 0:4

30.06. 21:45. Карау Эли (Уэльс) – Кардифф Коррис (Уэльс) – 0:0

30.06. 21:45. Клайд (Шотландия) – Куинз Парк (Шотландия) – 1:3

30.06. 21:45. Линлитгоу Роуз (Шотландия) – Хэмилтон (Шотландия) – 2:2

30.06. 21:45. Нэрн Каунти (Шотландия) – Элгин Сити (Шотландия) – 0:6

30.06. 21:45. Форфар Атлетик (Шотландия) – Сент-Джонстон (Шотландия) – 0:4

30.06. 22:00. Шемрок Роверс (Ирландия) – Хиберниан (Шотландия) – 1:0

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