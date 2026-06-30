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Украина. Премьер лига
30 июня 2026, 13:59 | Обновлено 30 июня 2026, 14:36
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0

Товарищеские матчи, 29 июня. Полесье проиграло румынской команде

Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата

30 июня 2026, 13:59 | Обновлено 30 июня 2026, 14:36
759
0
Товарищеские матчи, 29 июня. Полесье проиграло румынской команде
ФК Полесье
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​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Житомирское Полесье на сборах в Австрии проиграло спарринг против румынской команды Университатя Крайова (3:4).

Формат товарищеского матча – 4 тайма по 30 минут. Игра за закрытыми дверями прошла в Angerberg на стадионе Baumgarten 200.

Голами за команду Руслана Ротаня отличились Линдон Эмерллаху, Александр Филиппов и Олег Федор.

За клуб Университатя Крайова играют украинский вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Во 2-м раунде Q2 Лиги конференций волки сыграют против клуба Копенгаген из Дании (23 и 30 июля).

Товарищеские матчи. 29 июня 2026

  • 29.06. 00:00. Нью-Йорк Космос (США) – Сантос Лагуна (Мексика) – 1:2
  • 29.06. 16:00. Оденсе (Дания) – Кольдинг (Дания) – 2:1
  • 29.06. 18:00. Университатя Крайова (Румыния) – Полесье Житомир (Украина) – 4:3
  • 29.06. 18:00. Сепси (Румыния) – Дрита (Косово) – 1:0
  • 29.06. 19:00. АКС Арджеш (Румыния) – Влазния (Албания) – 5:2
  • 29.06. 19:00. Црвена Звезда (Сербия) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1
  • 29.06. 19:00. ЦСКА 1948 София (Болгария) – Партизан (Сербия) – 3:0
  • 29.06. 20:00. РКДСВ (Нидерланды) – Виллем II (Нидерланды) – 0:11
  • 29.06. 21:45. Харланд энд Волфф (Сев. Ирландия) – Ларн (Сев. Ирландия) – 1:2

Инфографика

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товарищеские матчи Руслан Ротань Университатя Крайова учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Линдон Эмерллаху Александр Филиппов Олег Федор Динамо Киев Павел Исенко Александр Романчук (1999)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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