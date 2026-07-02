Верес – Буковина – 2:3. Летний спарринг в Ровно. Видео голов и обзор

Черновицкая Буковина одержала волевую победу над Вересом в контрольном матче, который состоялся 1 июля в Ровно.

Товарищеский поединок завершился со счетом 3:2 в пользу гостей из Черновцов.

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Счет на 30-й минуте открыл Верес. После подачи с углового Семен Вовченко выиграл борьбу на втором этаже и ударом головой отправил мяч в сетку (1:0).

В конце первого тайма Буковина перевернула ход игры. Сначала на 45+1-й минуте Максим Задерака замкнул прострел с фланга, а уже через минуту Назар Гамолов головой точно пробил после навеса, выведя гостей вперед (2:1).

Во втором тайме команда из Ровно сравняла счет на 79-й минуте. Игрок, находящийся на просмотре, уверенно реализовал пенальти. Впрочем, последнее слово осталось за Буковиной. На 90-й минуте Виталий Груша ударом головой после подачи с правого фланга принес своей команде победу (3:2).

Следующий контрольный матч Верес проведет 4 июля дома против клуба ЮКСА, а Буковина в тот же день на выезде встретится с Эпицентром.

Товарищеский матч. 1 июля 2026

Ровно, стадион Авангард

Верес Ровно – Буковина Черновцы – 2:3

Голы: Семен Вовченко, 30, игрок на просмотре, 79 (пен) – Максим Задерака, 45+1, Назар Гамолов, 45+2, Виталий Груша, 90

Удаление: Багрий, 80

Верес (1 тайм): Харечко, Протасевич, Вовченко, игрок на просмотре, Мигуцкий, Харатин (к), Нийо, Годя, Гильерме, Гонсалвеш, Блер.

Верес (2 тайм): Горох, Стамулис, Чечер, Саноцкий, Смиян, Баран, игрок на просмотре, Шарай, игрок на просмотре, Уолли, игрок на просмотре.

Главный тренер: Олег Шандрук.

Буковина (1 тайм): Пеньков, Писаренко, игрок на просмотре, Карась, Стасюк (к), Танковский, Задерака, Гамолов, Подлепенец, Дахновский, Войтиховский.

Буковина (2 тайм): Каневцев, Путря, Безуглый, Скочеляс, Сакив, игрок на просмотре, Груша, Тищенко, Ильин, Дубовик, игрок на просмотре. На замену выходили: игрок на просмотре, Петров.

Главный тренер: Сергей Шищенко.

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