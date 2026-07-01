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Верес
01.07.2026 18:00 – FT 2 : 3
Буковина
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 20:22 |
366
0

Вырвали победу. Буковина в спарринге одолела Верес

Поединок «Верес» – «Буковина» завершился со счетом 2:3

01 июля 2026, 20:22 |
366
0
Вырвали победу. Буковина в спарринге одолела Верес
ФК Буковина
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Клубы УПЛ готовятся к старту нового сезона. В среду, 1 июля, «Верес» и «Буковина», которая вернулась в элиту после длительного перерыва, провели товарищеский матч.

«Верес» открыл счет на 30-й минуте. После подачи углового Семен Вовченко отправил мяч в ворота.

Через 7 минут хозяева могли не увеличить свое преимущество. Но удар Натанаэля Блера с пенальти парировал голкипер «Буковины» Герман Пеньков.

«Буковина» отыгралась в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте Максим Задерака сравнял счет. А спустя минуту Назар Гамолов вывел команду гостей вперед.

«Верес» отыгрался на 79-й минуте благодаря пенальти, реализованному игроком, находящимся на просмотре. Однако гол Виталия Груши на 90-й минуте принес «Буковине» победу.

Товарищеский матч. Ровно, стадион «Авангард». 1 июля

«Верес» (Ровно) – «Буковина» (Черновцы) – 2:3

Голы: Вовченко, 30, ИНП, 79 (пенальти) – Задерака, 45+1, Гамолов, 45+2, Груша, 90

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Буковина Черновцы Максим Задерака Семен Вовченко Виталий Груша
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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