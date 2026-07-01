Вырвали победу. Буковина в спарринге одолела Верес

Клубы УПЛ готовятся к старту нового сезона. В среду, 1 июля, «Верес» и «Буковина», которая вернулась в элиту после длительного перерыва, провели товарищеский матч.

«Верес» открыл счет на 30-й минуте. После подачи углового Семен Вовченко отправил мяч в ворота.

Через 7 минут хозяева могли не увеличить свое преимущество. Но удар Натанаэля Блера с пенальти парировал голкипер «Буковины» Герман Пеньков.

«Буковина» отыгралась в компенсированное к первому тайму время. На 45+1-й минуте Максим Задерака сравнял счет. А спустя минуту Назар Гамолов вывел команду гостей вперед.

«Верес» отыгрался на 79-й минуте благодаря пенальти, реализованному игроком, находящимся на просмотре. Однако гол Виталия Груши на 90-й минуте принес «Буковине» победу.

Товарищеский матч. Ровно, стадион «Авангард». 1 июля

«Верес» (Ровно) – «Буковина» (Черновцы) – 2:3

Голы: Вовченко, 30, ИНП, 79 (пенальти) – Задерака, 45+1, Гамолов, 45+2, Груша, 90