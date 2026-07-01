Украина. Премьер лига01 июля 2026, 14:12 |
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Тест для новичка УПЛ. Верес принимает Буковину в контрольном матче
1 июля в 18:00 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард в Ровно
01 июля 2026, 14:12 |
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
1 июля в 18:00 встречаются Верес Ровно и Буковина Черновцы.
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Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.
Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.
Видеотрансляция матча не проводится.
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