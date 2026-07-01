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Верес
01.07.2026 18:00 - : -
Буковина
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 14:12 |
118
0

Тест для новичка УПЛ. Верес принимает Буковину в контрольном матче

1 июля в 18:00 пройдет товарищеский матч на стадионе Авангард в Ровно

01 июля 2026, 14:12 |
118
0
Тест для новичка УПЛ. Верес принимает Буковину в контрольном матче
ФК Верес
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 18:00 встречаются Верес Ровно и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Видеотрансляция матча не проводится.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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