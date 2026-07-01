Тест для новичка УПЛ. Верес принимает Буковину в контрольном матче

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 18:00 встречаются Верес Ровно и Буковина Черновцы.

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Товарищеский матч пройдет на стадионе Авангард в городе Ровно.

Верес занял 11-е место в сезоне УПЛ 2025/26, а Буковина выиграла Первую лигу и повысилась в классе.

Видеотрансляция матча не проводится.

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