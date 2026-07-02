Харьков – Карабах – 6:2. Первая игра с новым названием. Видео голов и обзор

Клуб Харьков провел первый контрольный матч на сборах в Австрии в межсезонье.

1 июля в 14:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Карабах из Азербайджана.

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Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл первый матч под новым названием. На сборах в Австрии команда из Харькова разгромила Карабах из Азербайджана (6:2).

Голы забили: Эрмир Рашица, 4 (пен), Карлос Парако, 24, 45, Рамик Гаджиев, 60, Кауан Баптистелла, 64, Себастьян Кастильо, 69 – Муаддиб, 47, Борхес, 68 (пен)

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Товарищеский матч пройдет на стадионе Кайзервинкль Арена в городе Кессен. Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 1 июля 2026

Кессен (Австрия), стадион Кайзервинкль Арена

14:00. Харьков (Украина) – Карабах (Азербайджан) – 6:2

Голы: Эрмир Рашица, 4 (пен), Карлос Парако, 24, 45, Рамик Гаджиев, 60, Кауан Баптистелла, 64, Себастьян Кастильо, 69 – Муаддиб, 47, Борхес, 68 (пен)

Харьков: Проценко (Варакута, 46), Крупский (Пличко, 61), Салюк (Король, 65), Шабанов (Дубко, 63), Мартынюк (Потопенко, 61), Калюжный (к) (Панченко, 61), Антюх (Гаджиев, 46, Багрий, 76), Аревало (Баптистелла, 46), Яцык (Профини, 46), Рашица (Кастильо, 46), Парако (Когут, 46). Запас: Гончаров.

Главный тренер: Младен Бартулович

Карабах: Магомедалиев, Муаддиб, Гнали, Лобато, Жабралидзе, Кащук, Борхес, Имамалиев, Шахин, Муталлимли, Джафаргулиев

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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