Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Харьков – Карабах – 6:2. Первая игра с новым названием. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Харьков
01.07.2026 14:00 – FT 6 : 2
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 14:59 | Обновлено 02 июля 2026, 15:47
415
0

Харьков – Карабах – 6:2. Первая игра с новым названием. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии

02 июля 2026, 14:59 | Обновлено 02 июля 2026, 15:47
415
0
Харьков – Карабах – 6:2. Первая игра с новым названием. Видео голов и обзор
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Клуб Харьков провел первый контрольный матч на сборах в Австрии в межсезонье.

1 июля в 14:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Карабах из Азербайджана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьков (бывший Металлист 1925) сыграл первый матч под новым названием. На сборах в Австрии команда из Харькова разгромила Карабах из Азербайджана (6:2).

Голы забили: Эрмир Рашица, 4 (пен), Карлос Парако, 24, 45, Рамик Гаджиев, 60, Кауан Баптистелла, 64, Себастьян Кастильо, 69 – Муаддиб, 47, Борхес, 68 (пен)

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии. Товарищеский матч пройдет на стадионе Кайзервинкль Арена в городе Кессен. Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Товарищеский матч. 1 июля 2026

Кессен (Австрия), стадион Кайзервинкль Арена

14:00. Харьков (Украина) – Карабах (Азербайджан) – 6:2

Голы: Эрмир Рашица, 4 (пен), Карлос Парако, 24, 45, Рамик Гаджиев, 60, Кауан Баптистелла, 64, Себастьян Кастильо, 69 – Муаддиб, 47, Борхес, 68 (пен)

Харьков: Проценко (Варакута, 46), Крупский (Пличко, 61), Салюк (Король, 65), Шабанов (Дубко, 63), Мартынюк (Потопенко, 61), Калюжный (к) (Панченко, 61), Антюх (Гаджиев, 46, Багрий, 76), Аревало (Баптистелла, 46), Яцык (Профини, 46), Рашица (Кастильо, 46), Парако (Когут, 46). Запас: Гончаров.

Главный тренер: Младен Бартулович

Карабах: Магомедалиев, Муаддиб, Гнали, Лобато, Жабралидзе, Кащук, Борхес, Имамалиев, Шахин, Муталлимли, Джафаргулиев

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

По теме:
Верес – Буковина – 2:3. Летний спарринг в Ровно. Видео голов и обзор
Эпицентр – Агробизнес – 3:1. Игра в Каменце-Подольском. Видео голов и обзор
Черноморец – Кривбасс – 2:1. Спарринг в Одессе. Видео голов и обзор матча
Харьков товарищеские матчи Карабах Агдам учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Кауан Баптистелла Эрмир Рашица Карлос Парако Рамик Гаджиев Себастьян Кастильо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Футбол | 02 июля 2026, 07:00 12
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб

Украинца может подписать «Порту»

Украинский форвард: «Хорошо, что в Украине есть такой игрок»
Футбол | 02 июля 2026, 14:04 0
Украинский форвард: «Хорошо, что в Украине есть такой игрок»
Украинский форвард: «Хорошо, что в Украине есть такой игрок»

Филипп Будковский похвалил Матвея Пономаренко

Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Бокс | 02.07.2026, 09:25
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Бокс | 02.07.2026, 04:43
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
Динамо официально расторгло отношения. Громкий скандал на всю Украину
01.07.2026, 07:59 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 3
Футбол
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 2
Футбол
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 4
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем