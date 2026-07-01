Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху

Харьков (переименованный Металлист 1925) провел первый контрольный матч на сборе в Австрии. Команда Младена Бартуловича разгромила азербайджанский Карабах со счетом 6:2.

В составе харьковчан дубль оформил новичок Карлос Парако, а еще один новый игрок, Рафаэль Профини, сделал результативную передачу.

Контрольный матч

Харьков – Карабах 6:2

Голы: Рашица 4 (пен), Парако 24, 45, Гаджиев 60, Баптителла 64, Кастильо 69 – Муадидб 47, Борхес 68 (пен)

Харьков: Проценко (Варакута 46), Крупский (Пличко 61), Салюк (Король 65), Шабанов (Дубко 63), Мартынюк (Потопенко 61), Калюжный (к) (Панченко 61), Антюх (Гаджиев 46, Багрий 76), Аревало (Баптистелла 46), Яцик (Профини 46), Рашица (Кастільо 46), Парако (Когут 46)