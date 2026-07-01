Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
Товарищеские матчи
Харьков
01.07.2026 14:00 – FT 6 : 2
Карабах
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 16:15 | Обновлено 01 июля 2026, 16:31
2636
10

Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху

Уверенный старт сбора от команды Бартуловича

01 июля 2026, 16:15 | Обновлено 01 июля 2026, 16:31
2636
10 Comments
Дубль новичка. Харьков забил шесть голов Карабаху
ФК Харьков
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Харьков (переименованный Металлист 1925) провел первый контрольный матч на сборе в Австрии. Команда Младена Бартуловича разгромила азербайджанский Карабах со счетом 6:2.

В составе харьковчан дубль оформил новичок Карлос Парако, а еще один новый игрок, Рафаэль Профини, сделал результативную передачу.

Контрольный матч

Харьков – Карабах 6:2
Голы: Рашица 4 (пен), Парако 24, 45, Гаджиев 60, Баптителла 64, Кастильо 69 – Муадидб 47, Борхес 68 (пен)

Харьков: Проценко (Варакута 46), Крупский (Пличко 61), Салюк (Король 65), Шабанов (Дубко 63), Мартынюк (Потопенко 61), Калюжный (к) (Панченко 61), Антюх (Гаджиев 46, Багрий 76), Аревало (Баптистелла 46), Яцик (Профини 46), Рашица (Кастільо 46), Парако (Когут 46)

По теме:
Спарринг с автоголом. Черноморец в контрольном матче обыграл Кривбасс
С новичками в списке. Туран определился с игроками на сбор Шахтера
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Харьков Карабах Агдам Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Футбол | 01 июля 2026, 14:50 17
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить
Слишком легко. ЧМ-2026 можно не продолжать: эту Францию не победить

И дело даже не в счете матча со Швецией

Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Футбол | 01 июля 2026, 08:49 16
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины
Флик хочет усилить Барселону звездой сборной Украины

Тренер «Кулес» хочет видеть Цыганкова в каталонском клубе

«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
Футбол | 01.07.2026, 07:18
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника за 55 миллионов евро
Футбол | 01.07.2026, 16:19
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника за 55 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника за 55 миллионов евро
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Бокс | 01.07.2026, 02:12
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
з такою грою в ФК Харків всі шанси боротись за золото вже з прийдешнього сезону
Ответить
+1
Містер Арера аплодує. Його онучка також у захваті. Майбутня вболівальниця підростає і стане новою грозою сайту після свого легендарного дідуся
Ответить
0
Ого…. Это наверное не тот Карабах)
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Хорошая игра при плохой погоде , Все новые игроки смотрелись достойно , молодцы парни
Ответить
-1
Дуже дуже добре . Харків повторив вчорашній рахунок ЛНЗ зі штурмом.
києвські слюни пускають ;)
Ответить
-1
Ох, непросто будет Динамо в следующем сезоне отстоять свое четвертое место.. ох, непросто🤦☹️
Ответить
-2
Харків'яни сьогодні найщасливіші люди у світі
оце справжній футбол , команда-машина . не те що дніщенські
Ответить
-2
Супер👏👏 Таксист, ссанина и фиалка, вы где спрятались?😂😂😂 Выходите
Ответить
-4
Ефектна та показова перемога 6:2 як найкраща презентація оновленого бренду ФК "Харків".
Аналізуючи гру, варто відзначити миттєву адаптацію новачків та високу інтенсивність пресингу, яка повністю паралізувала суперника. Стартувати під новою емблемою з такого розгрому над досвідченим європейським бійцем — це серйозний психологічний фундамент.
Трансформація пройшла успішно, тепер ми бачимо команду з абсолютно новою, агресивною філософією переможців
Ответить
-4
Популярные новости
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
Свитолина назвала причину сенсационного поражения от Снигур на Уимблдоне
01.07.2026, 11:20 12
Теннис
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
Германия – Парагвай – 1:1 (пен. 3:4). Громкая сенсация. Видео голов и обзор
30.06.2026, 03:22 2
Футбол
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
Забарного хочет взять в аренду шестикратный победитель Лиги чемпионов
30.06.2026, 07:57 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо попрощалось с вратарем, проведшим в клубе десять лет
01.07.2026, 06:43 2
Футбол
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
Нидерланды – Марокко – 1:1 (2:3 по пен). Безумная серия. Видео голов, обзор
30.06.2026, 07:32 2
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Нидерланды вылетели! Определена первая пара 1/8 финала
30.06.2026, 07:10 1
Футбол
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
Верховен обратился к Усику, отказавшемуся от всех поясов
01.07.2026, 03:44 2
Бокс
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
Названа причина, почему Усик решил отдать все титулы
30.06.2026, 05:45 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем