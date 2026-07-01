Украина. Премьер лига01 июля 2026, 12:41 | Обновлено 01 июля 2026, 12:45
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Харьков – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
01 июля 2026, 12:41 | Обновлено 01 июля 2026, 12:45
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.
1 июля в 14:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Карабах из Азербайджана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Кайзервинкл Арена в городе Кессен.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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