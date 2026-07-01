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Товарищеские матчи
Харьков
01.07.2026 14:00 - : -
Карабах
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Украина. Премьер лига
01 июля 2026, 12:41 | Обновлено 01 июля 2026, 12:45
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0

Харьков – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 июля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

01 июля 2026, 12:41 | Обновлено 01 июля 2026, 12:45
51
0
Харьков – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

1 июля в 14:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда Карабах из Азербайджана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Кайзервинкл Арена в городе Кессен.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Харьков Карабах Агдам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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