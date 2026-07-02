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Украина. Премьер лига
02 июля 2026, 23:39 |
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Всегда приятно побеждать»

Главный тренер Харькова прокомментировал победу против «Карабаха»

02 июля 2026, 23:39 |
3
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Всегда приятно побеждать»
ФК Харьков. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович подытожил первый спарринг команды на сборах против «Карабаха», а также оценил игру новичков: Профини и Яцика.

– Итог этого матча – классный счет. А вот по игре все довольны, есть ли вопросы?

— Во-первых, спасибо за поздравление. Не особо хотим смотреть на счет, а смотрим на саму игру и готовность наших ребят, ведь это первый спарринг. Конечно, всегда приятно побеждать против хорошего соперника. Может, это не был их оптимальный состав, но тоже хорошие игроки были в составе. Это их проблема. Мы делаем свое дело, свои тактические наработки. Работаем, и для первого спарринга мы очень довольны.

– Какую главную информацию для себя вы вынесли? Первая неделя сборов прошла. Что вы видите сейчас?

— Видим, что мы на этой неделе наигрывали. Это тактические моменты, ребята их снова вспоминают. Это очень хорошо сегодня получалось. Конечно, всегда есть ошибки, но рады, что молодые игроки получили шанс и почувствовали, как это играть с такими оппонентами.

- А новички? Классная игра от Парако. Яцик?

– Я уже говорил, что эти ребята нам помогут. Они очень хорошо работают. Конкуренция у нас увеличилась и это очень радует.

– Профини – вчерашний новичок рассказывал, что его талант – способность отдавать голевые передачи, что он сегодня нам явно продемонстрировал.

— Да, мы знали, какой он игрок, но вживую, конечно, увидели впервые. Уверен, он нам очень поможет в центре поля. Очень хорош молодой игрок, который усилит нашу команду.

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Младен Бартулович Харьков Украинская Премьер-лига
Horo Источник: ФК Металлист 1925
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