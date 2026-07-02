Черноморец – Кривбасс – 2:1. Спарринг в Одессе. Видео голов и обзор матча

В контрольном матче 1 июля в Одессе Черноморец одержал победу над Кривбассом со счетом 2:1.

Хозяева быстро открыли счет. На 5-й минуте после подачи со штрафного Ян Юрчец, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в собственные ворота. До перерыва одесситы имели еще несколько хороших возможностей, однако свои моменты не реализовали.

После перерыва на 54-й минуте Кривбасс сравнял счет. Джовани Эрберт нанес мощный удар из-за пределов штрафной площади и попал в нижний угол (1:1).

Ничейный счет продержался недолго. На 62-й минуте после навеса с фланга Виталий Фарасеенко в эффектном прыжке ударом через себя отправил мяч в сетку, установив окончательный результат (2:1). В концовке встречи Кривбасс пытался отыграться, но изменить счет не сумел.

Товарищеский матч

1 июля 2026 года. Одесса. СОК Люстдорф

13:00. Черноморец Одесса – Кривбасс Кривой Рог – 2:1

Голы: Ян Юрчец, 5 (автогол), Виталий Фарасеенко, 62 – Джовани Эрберт, 54

Черноморец: 12 Аниагбосо, 21 Клименко, 24 Жаржу Мозес, 3 просмотр, 22 Корнийчук, 5 Курко (кап), 18 Робакидзе, 13 Фарасеенко, 11 Попов, 70 Алефиренко (19 М. Когут, 46, 33 Пшеничнюк, 60), 7 А. Хома (77 просмотр, 46).

Главный тренер: Роман Григорчук.

Кривбасс: Кемкин (Б. Хома, 46, Данлади, 82), Юрчец (кап) (Кононихин, 69), Виливальд (Чернушкин, 69), Джонс (Маяков, 62), Бекавац (Боржес, 46), Араухо (Сотников, 69), Шевченко (Бутенко, 46), Боднар (Миронюк, 69), Эрберт (Задоенко, 69), Сек (Губенко, 69), Мулик (просмотр, 62).

Главный тренер: Патрик ван Леувен.

Арбитры: Артем Артеменко (Николаев), Алексей Гирс (Одесса), Дмитрий Каморников (Донецк)

Видео голов и обзор матча